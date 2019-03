El Mondragon Unibertsitatea, a por la victoria en el derbi con el Easo Loquillo A. Z. ARRASATE. Sábado, 23 marzo 2019, 00:09

El Easo Loquillo y el Mondragon Unibertsitatea se enfrentan en un derbi de carácte eminentemente guipuzcoano en el polideportivo Gasca de San Sebastián, hoy a las 20.00. Después de perder con el Megacalzados Ardoi y el Pas Piélagos en las dos últimas jornadas, el combinado arrasatearra aspira a retornar a la senda de la victoria en el choque de esta tarde para mantenerse a la estela de los mejores de la categoría. El Easo Loquillo, por su parte, promete no ponérselo fácil, ya que no puede permitirse el lujo de no ganar hoy. El combinado donostiarra suma 27 puntos y ocupa la décima plaza, lo que le hace mirar con mucha precaución a los puestos de descenso, que se encuentran más cerca de lo que le gustaría.

Alkideba Ointxe!

El Alkideba Ointxe!, por su parte, continúa en su pelea por el liderato en la 2ª División Autonómica sénior masculina y hoy tratará de sumar la victoria contra el Tabirako Bake en el polideportivo Landako a las 16.30. A su vez, el Mondragon Unibertsitatea C y el BKL se enfrentarán en el polideportivo Iturripe a las 16.00 en un partido correspondiente a la liga en la 3ª División Provincial sénior masculina.

Este partido no será el único que tendrá como marco a la localidad cerrajera. De hecho, hoy, a partir de las 12.00, el polideportivo Musakola acogerá el partido de la categoría Rendimiento infantil masculina, que protagonizarán el Mondragon Unibertsitatea A y el Easo Raviolina.