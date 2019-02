El Mondragon Unibertsitatea logró un jugoso botín en tierras vallisoletanas Efectivo. Martín Buesa. / AITOR El equipo arrasatearra se impuso al CB La Flecha por 80-85 y escala hasta la cuarta posición con 27 puntos A.Z. Martes, 12 febrero 2019, 00:23

El Mondragon Unibertsitatea ocupa la cuarta plaza de la Liga EBA tras imponerse el CB La Flecha en Arroyo de la Encomienda por 80-85. El conjunto vallisoletano llegó al final de los dos primeros cuartos con un renta de tres puntos (38-35) pero los cerrajeros reaccionaron en la segunda mitad, ganando los dos últimos cuarto por 21-26 y 21-24, lo que les permitió alzarse con la victoria y los puntos en juego por 80-85.

Martín Buesa (22 puntos) y Daniel Lorenzo (17) fueron los máximos anotadores del MU, seguidos por Andoni Acha (15), Zack Kirschbaum (13), Markel López (9), Aitor Carrera (5), y Martxel Balanzategui y Simión Eliseo Mancebo (2). Martín Buesa fue también el más destacado en el apartado reboteador (13 rebotes) junto con Zack Kirschbaum (11) y Simión Eliseo Mancebo (8).

Por otro lado, el Alkideba Ointxe! (2ª División senior masculina del País Vasco) cumplió con los pronósticos y se alzó con la victoria en su visita al colista, el Urdaneta. Los arrasatearras se impusieron por 66-102, lo que le permite liderar la tabla con 24 puntos, uno más que el Leioa SBT y el La Salle.

Tampoco falló el Mondragon Unibertsitatea C (3ª División senior masculina de Gipuzkoa) en el partido que le enfrentó al Avia Eibar. Los armeros llegaban igualados a puntos con el Saski Axular en el liderato, lo que le convertía en un rival peligroso. Este hecho no amilanó a los arrasatearras, que se hicieron con la victoria por 46-42. La clasificación está encabezada por el Saski Axular (23 puntos), uno más que el Avia Eibar, que viene inmediatamente después, mientras que el Mondragon Unibertsitatea C es cuarto (19 puntos).

El Mondragon Unibertsitatea lidera el grupo A-2 de la Liga Vasca junior masculina tras imponerse al Bilbao Unamuno por 50-89. Las chicas del Electro Alavesa Araski perdieron frente al Gernika KESB por 56-57, resultado les relega a la tercera plaza de la Liga Vasca junior femenina.