Mondragon Unibertsitatea continúa liderando la tabla tras derrotar al Unamuno

Arrasate-MondragónMondragon Unibertsitatea continúa liderando la tabla tras derrotar al Unamuno
El Diario Vasco
Arrasate-Mondragón
Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02
Mondragon Unibertsitatea logra una nueva victoria por 85-68, frente al Unamuno vizcaíno y continúa liderando la Segunda Nacional.
Empezó el partido en Iturripe ... con mucha igualdad y los vizcaínos fueron capaces de reaccionar al dominio inicial del Mondragon Unibertsitatea, y cerrar el primer cuarto con 18-21 a su favor. Pero en el segundo cuarto la marcha mondragonesa comenzó a rodar con mayor sintonía, y lograron un parcial de 25-16, que llevaba el partido al descanso con 43-37 favorable al equipo mondragonés.
Tras el paso por vestuarios, se acentuó aún más la superioridad del Mondragon Unibertsitatea, y con gran acierto ofensivo y su dominio de los rebotes, endosaron un parcial de 28-14 a los vizcaínos, dejando el partido con 71-51 a falta de los últimos 10 minutos.
No dieron para mucho esos 10 minutos, y las constantes rotaciones propuestas por Arri, frenaron el ritmo del partido y el parcial fue favorable al Unamuno, 14-17.
Mondragon Unibertsitatea consigue su cuarta victoria consecutiva en la liga y comanda la clasificación junto a otros 3 equipos, todos con 4 victorias y 1 derrota.
Este sábado hay derbi en Urretxu frente al Goierri a partir de las 18.00 horas..
