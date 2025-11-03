Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Los arrasatearras firmaron su cuarta victoria consecutiva. OINTXE

Arrasate-Mondragón

Mondragon Unibertsitatea continúa liderando la tabla tras derrotar al Unamuno

El Diario Vasco

Arrasate-Mondragón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

Mondragon Unibertsitatea logra una nueva victoria por 85-68, frente al Unamuno vizcaíno y continúa liderando la Segunda Nacional.

Empezó el partido en Iturripe ... con mucha igualdad y los vizcaínos fueron capaces de reaccionar al dominio inicial del Mondragon Unibertsitatea, y cerrar el primer cuarto con 18-21 a su favor. Pero en el segundo cuarto la marcha mondragonesa comenzó a rodar con mayor sintonía, y lograron un parcial de 25-16, que llevaba el partido al descanso con 43-37 favorable al equipo mondragonés.

