Mondragon Goi Eskola Politeknikoa celebra la graduación de la 1ª promoción del programa formativo desarrollado junto a Amazon El programa combina periodos intensivos de formación teórica en Mondragon con prácticas profesionales en los centros logísticos de Amazon repartidos por diversas provincias españolas.

DV Arrasate Jueves, 30 de octubre 2025, 13:11

Después de dos años de formación intensiva, los y las 20 estudiantes de la primera edición del programa formativo desarrollado conjuntamente por Mondragon Goi Eskola Politeknikoa (MGEP) y Amazon e impulsado por la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco para formar a personas empleadas dentro del programa 'Aprendices' de la compañía, han recibido hoy sus diplomas en un acto oficial en el centro formativo de Mondragón. La promoción de esta primera edición está compuesta por personas de entre 25 y 50 años, subrayando el carácter inclusivo y diverso de esta iniciativa.

La colaboración entre Amazon y Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, iniciada en 2023, se materializa a través del programa de Ciclo Formativo de Grado Superior en Mecatrónica Industrial, que se desarrolla en un modelo dual. Este programa combina periodos intensivos de formación teórica en Mondragon con prácticas profesionales en los centros logísticos de Amazon ubicados en diversas provincias españolas, incluyendo Madrid, Sevilla, Girona, Murcia y Toledo. El objetivo es preparar talento técnico altamente cualificado en Mecatrónica Industrial, un perfil muy demandado en el sector logístico.

Se trata de un programa impartido en un formato exclusivo para Amazon y que responde a las necesidades concretas de la empresa en cuanto a la cualificación de sus personas trabajadoras. La propuesta se ha desarrollado en colaboración con la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco, reflejando un compromiso conjunto por adaptar la formación a las necesidades reales del sector. En este contexto, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa ha demostrado una vez más su capacidad de adaptación a las necesidades de las empresas, ajustando el formato del ciclo formativo de grado superior en Mecatrónica Industrial para responder a los requerimientos específicos de Amazon y preparar el talento técnico que la compañía necesita en sus centros de operaciones.

Manteniendo el contenido académico del programa, se ha modificado la modalidad de impartición para que los y las estudiantes puedan realizar la formación teórica en Mondragon (Euskadi) y la parte práctica en los centros logísticos de Amazon repartidos por distintas provincias españolas.

Esta reorganización ha sido posible gracias al trabajo y compromiso por parte del profesorado de MGEP y de las personas encargadas de la tutorización en los centros logísticos de Amazon, cuya labor ha sido fundamental para garantizar el acompañamiento, la coordinación y la calidad del aprendizaje práctico.

Un programa en crecimiento

Actualmente, la colaboración entre MGEP y Amazon está en pleno crecimiento, con un total de 132 personas matriculadas en este programa.

Como parte de la evolución y mejora continua del programa, se han incorporado nuevas iniciativas que refuerzan la proyección internacional de los y las estudiantes. Una de ellas es la preparación específica para el examen de homologación de la Cámara de Comercio Alemana, que facilitará la movilidad laboral en Europa, especialmente en Alemania, para quienes deseen continuar su desarrollo profesional fuera de España.