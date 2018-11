El Mondra pierde 1-2 frente al Eibar SAD en un partido plagado de incidencias Decepción. El buen juego arrasatearra no tuvo premio. / AITOR El colegiado expulsó a tres jugadores armeros y a uno del equipo cerrajero, y ambos conjuntos fallaron sendos penaltis A. Z. ARRASATE. Martes, 13 noviembre 2018, 00:16

El Mondragón CF no pudo evitar la derrota por 1-2 frente al Eibar SAD, aunque tuvo ocasiones sobradas para lograr un mejor resultado en un partido al que no le faltaron las incidencias. El colegiado señaló dos penaltis en el primer tiempo, uno en cada área, que no fructificaron gracias al acierto de ambos porteros. Por otro lado, el segundo tanto visitante, a los pocos minutos de dar comienzo el segundo periodo, supuso el pistoletazo de salida de una actuación arbitral marcada por su apego a las tarjetas rojas. Hasta tres jugadores visitantes salieron del terreno de juego antes del final del tiempo reglamentario. A estas expulsiones se le sumó la del jugador del Mondra Aranbarri en el tramo final del choque.

Lo cierto es que el Mondra mereció más. Con los dos equipos con 11 jugadores en el campo, el conjunto de Dávila ofreció momentos de buen juego, llegando con peligro al área rival, pero dos zarpazos de los azulgranas, el primero a los pocos minutos de comenzar el choque y el segundo nada más iniciarse el segundo periodo, le permitieron adelantarse 0-2 en el marcador.

La superioridad numérica del Mondragón CF tras la expulsión de los jugadores armeros hizo que las ocasiones se sucedieran de manera casi ininterrumpida sobre la meta visitante, pero solo una, la que materializó Axier Sánchez, subió al marcador.

Al final, derrota por 1-2 que coloca al Mondragón CD en el séptimo lugar de la tabla con 18 puntos. La clasificación está encabezada por el Anaitasuna, con 27 puntos, seguido de Eibar SAD, con 24, y el Tolosa CF, con 24. Por detrás viene el Oiar-tzun, con 21 puntos, y el Hernani y el Mutriku, con 19.