El Mondra busca iniciar con buen pie la Liga en la difícil cancha del Ordizia Retorno. Los jugadores cerrajeros se ponen hoy a prueba en el campo de Altamira. / AITOR El conjunto ordiziarra retorna a la División de Honor Regional tras descender de Tercera división al final de la pasada campaña AITOR ZABALA ARRASATE. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:12

El Mondragón CF abre la Liga jugando contra el Ordizia KE en el campo de Altamira a las 16.00 de esta tarde. El Ordizia KE retorna a la División de Honor Regional tras perder la categoría la pasada campaña en Tercera División, y aunque es previsible que su plantilla haya sufrido algunos cambios, todo le señala como uno de los favoritos a pelear por el ascenso. El Mondra, por su parte, encara el partido con algunas dudas. De hecho, el técnico arrasatearra Jorge Dávila estaba a la espera del desarrollo del entrenamiento de ayer por la tarde para determinar los nombres de los jugadores con los que iba a contar para este primer partido liguero.

La temporada no ha comenzado y es el momento de la ilusión. Todos los equipos especulan y sueñan por completar grandes campañas que les lleven a estar en lo más alto en la clasificación final. El Mondragón CF no es ajeno a esta situación, pero una dosis de realismo tampoco viene mal para no dejarse atrapar por un exceso de entusiasmo que luego puede terminar en decepción.

Jorge Dávila apuesta por esta última forma de pensar. El técnico arrasatearra se muestra confiado en las posibilidades de su equipo, pero aboga por darle tiempo el tiempo. «Todos los equipos trabajamos en pretemporada para llegar en el mejor estado posible a la Liga y ahora se va a ver cómo está cada equipo. Lo que tengo claro es que tenemos que ser un equipo competitivo Nuestra meta tiene que ser la de pelear por estar en la zona alta de la tabla. La campaña pasada terminamos en cuarta posición y esta temporada tenemos que tratar de mejorar ese puesto. Para ello es fundamental empezar sumando desde el principio para no tener que andar luego a remolque».

El Mondragón CF se ha encontrado con un inicio de Liga complicado, con rivales de peso. El equipo cerrajero abre la Liga contra el Ordizia KE. y una semana después recibe en Mojategi al Bergara KE, dando forma así a un apasionante derbi. La tercera escala en este inicio liguero tendrá como escenario al campo de Txerloia, donde le espera el Anaitasuna CD, un equipo que ya dio muestras de su potencial la pasada temporada, peleando por el ascenso de categoría hasta el final. «Los rivales que nos esperan en este inicio de Liga son complicados. De todos modos, veo a los jugadores animados, con ganas, y ese ánimo nos tiene que ayudar a empezar bien la Liga».

Citas en Mojategi

Además del partido que jugará el equipo de la División de Honor Regional, los seguidores del Mondragón CF tienen otro de sus puntos de referencia hoy en Mojategi, donde se jugarán cuatro partidos. El primero de ellos comenzará a las 9.30 y pondrá en liza a los equipos de la categoría Infantil Participación B entre el Arrasate CD y la UDA Aretxabaleta. A las 11.00 será el turno del encuentro de la categoría Infantil de Honor entre el Arrasate CD y el Urola, y, a las 12.30 se disputará el encuentro de la categoría Cadete de Honor entre el Arrasate CD y el Bergara. Finalmente, el Mondragón CF de Regional Preferente se enfrentará al Lagun Onak en Mojategi a las 16.30.