Merienda de lujo en Santa Bárbara Aretxabaleta. Vista del antiguo balneario de Otálora, más tarde convento de monjas agustinas. / DV Los chefs de los elegantes balnearios prepararon una histórica merendola en 1885 KEPA OLIDEN ARRASATE. Sábado, 24 agosto 2019, 00:11

En la esplendorosa época del veraneo de balneario decimonónico, cuando Debagoiena era uno de las mecas de aquel turismo elitista, las reputadas casas de baños de Eskoriatza, Aretxabaleta (2) y Arrasate (Santa Águeda) contaban con afamados cocineros al frente de sus elegantes establecimientos. El investigador y escritor Josemari Vélez de Mendizabal ha desempolvado un curioso episodio de aquel pasado glorioso rescatando una crónica fechada en agosto de 1885 y firmada por el prolífico cronista, secretario municipal e incansable investigador Miguel Madinabeitia (1828?-1902).

Madinabeitia daba cuenta en 'El Noticiero Bilbaíno' del banquete que estos chefs oficiaron en Santa Bárbara con ocasión de la festividad de San Lorenzo, patrón del gremio.

Miguel Madinabeitia comienza por contar que «no pude menos de suspender mis habituales tareas accediendo a la cortés invitación» que le cursaron los jefes del arte culinario de los establecimientos balnearios de Escoriaza, Baños Viejos, Otálora y Santa Agueda, señores Bengoa, Gorozabel, Laporte, Zovelan, Ozores (Antonio y Julio) Mendiaraz, Maidagan, Mas, Azcoaga y varios auxiliares del mismo ramo».

Vélez de Mendizabal desempolva un curioso reportaje del cronista Miguel Madinabeitia

Estos se habían propuesto celebrar el día de San Lorenzo, su santo tutelar, «con una merienda en el prado de Santa Bárbara de este pueblo, en donde entraron jinetes en caballerías menores caprichosamente enjaezadas, con chaquetas y gorros más blancos que el armiño, al son del tradicional tamboril tocado por el joven Uriona, del gremio también de cocineros, no faltando cohetes en abundancia para amenizar la función».

Uriona, como aclara Vélez de Mendizabal, no era otro que Pantaleón Uribarrenetxea, quien andando el tiempo llegaría a dirigir la Banda Municipal.

La 'merienda' que se preparaba aquel día en Santa Bárbara, no era precisamente una menudencia.

«En Santa Bárbara y en el sitio mismo donde hace nueve siglos plugo a Sancho Abarca, rey de Navarra, edificar el castillo de Arrasate, se extendieron los manteles sobre la verde alfombra y se merendó con apetito, teniendo por testigos a un centenar de niños que, merced a la reciente clausura de las escuelas, se agregaron a la comitiva y muchos de ellos no en balde».

Menú

En dar cuenta de lo que se comió «soy tan impérito como en escribir cartas con publicidad. No obstante, en un programa humorístico que hube a la mano se decía componer la merienda de este menú: arroz a la valenciana, rosbif a la inglesa, postres variados, vinos idem y cigarros de la vuelta aprisa».

No hay que olvidar, puntualizaba Vélez de Mendizabal, que dos de los hijos de Miguel Madinabeitia se habían afincado en Cuba, de modo que el cronista mondragonés era conocedor de la vida en la isla caribeña y de los famosos cigarros de Vuelta Abajo, denominación que le da pie al juego de palabras que emplea en este texto.

Miguel Madinabeitia continúa su reportaje admitiendo que ignora «si en la antigüedad había almuerzos y meriendas: tengo leído que la comida a medio día la introdujeron en España los godos; en cuanto a la cena, no hay más que acordarse de la de Baltasar para calcular si tendrá fecha. De todos modos, yo creo que quien está más cerca de meriendas como la de ayer está más distante de los microbios, que yo no los he visto, pero que hoy es la frase predilecta de todo el mundo».

François Vatel

«Excusado es decir que la función terminó con el indispensable café en el pueblo, mucho antes de que anocheciese, puesto que cada cual tenía que atender a sus deberes a determinada hora, y no era regular sucediera a ninguno de ellos lo que a Vatel, célebre cocinero del príncipe Condé, que fue víctima de su pundonor profesional».

El autor aludía así al célebre cocinero francés, apodado Gran Vatel, inventor de la crema chantillí. Le encomendaron en 1671 la misión de dirigir un banquete de tres días que daría el rey sol, Luis XIV, en honor de toda la monarquía francesa. Durante el primer día los más de 2.000 invitados se deleitaron con sus exquisitos platos. Pero al segundo día todo se echó a perder cuando el encargado de llevar el pescado fresco no apareció. Al ver la impaciencia del rey, Vatel no soportó la demora en el servicio mientras servían el pescado y, sin más, se quitó la vida, clavándose una espada.