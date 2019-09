Una mercado en vía muerta Comparecencia. Todos los vendedores del mercado mostraron su preocupación y enojo. / OLIDEN Los vendedores denuncian «el abandono» en que se halla el mercado de abastos KEPA OLIDEN ARRASATE. Sábado, 28 septiembre 2019, 13:59

El mercado de abastos languidece herido de muerte por el «abandono» institucional y sin que se haya materializado ninguno de los reiterados 'proyectos de revitalización' que ha engendrado el ayuntamiento durante las últimas cuatro legislaturas (16 años). Sólo en la última han echado la persiana cuatro puestos fijos. Hoy quedan dos, más 11 paradas ambulantes y otros tantos puestos baserritarras. Apenas una sombra de un mercado que en su día «era un referente», como recordaba el frutero Fernando Fernández desde sus 40 años de experiencia en el sector. Él y todos sus compañeros vendedores comparecieron para mostrar su preocupación y enojo ante una situación de «abandono» tal que «parece que les estorbamos», decía Félix.

No son pocos los que comparten la opinión de que «se está dejando morir deliberadamente al mercado». Pero no todo se reduce a la falta de inversiones para actualizar las instalaciones de la plaza. Hay entre los vendedores quien presagia un futuro muy negro para un «modelo obsoleto» de consumo. «Al mercado le quedan tres años de vida», calculaba. «La clientela habitual se hace mayor y no hay relevo generacional».

Pero más allá de este debate, los vendedores han querido elevar su queja por un «abandono» institucional que se plasma en aspectos concretos como que «no se cubre la jubilación del alguacil encargado del mercado». Decía Fernando que antes la plaza se abría puntualmente a las 6.00. Los ambulantes comenzaban las labores de descarga hacia las 5.30, pero las denuncias «por ruidos» han retrasado el horario de apertura y han conllevado la colocación de un sonógrafo. Los comerciantes temen que «pretendan que no comencemos a descargar antes de las 7.30. Y teniendo en cuenta que las labores de descarga se deben hacer por turnos debido a la falta de espacio y cada uno tardamos entre 40 y 45 minutos, no empezaríamos a vender antes de las 9.00, con lo que perderíamos un 15-20% de las ventas».

Las «trabas» que denuncian los vendedores se hacen extensivas a las nuevas iniciativas para abrir nuevos puestos de venta. «Hay gente que quiere entrar para ejercer la actividad y no se les deja», aseguran.

Chocolatadas

Los vendedores de la plaza no ahorran críticas a presuntas iniciativas populares como la de organizar chocolatadas en el mercado, «lo que ha ocasionado la espantada de algún comercio fijo». Además, los baserritarras se sienten ninguneados cuando con ocasión de alguna comida popular, «se nos impone la hora de recogida, dando se prioridad a otros eventos». Los vendedores de la plaza «vemos que mientras unas partes de pueblo se arreglan sin escatimar en presupuesto, nuestro mercado se cae a pedazos». No ocultan sus sospechas: «sabemos que la parcela que ocupa el mercado es muy codiciada por los especuladores inmobiliarios», por eso recuerdan a los responsables municipales que «también somos parte de este pueblo, nuestro trabajo y nuestra clientela merece un respeto».

Sucesivos proyectos para 'revitalizar' el mercado «no han sido más que dinero desperdiciado en consultas y encuestas. En lugar de gastarlo en tonterías ¿por qué no nos preguntan a nosotros, que somos los que sabemos?» decía Fernando.