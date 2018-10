Maritxu Kajoi hace un guiño a los pensionistas con su escapulario Brindis. Una cuadrilla de elegantes brinda el año pasado con la imagen de Maritxu al fondo. / OLIDEN Las cuadrillas rendirán homenaje a la patrona de los txikiteros luciendo las mejores galas y con ofrendas florales KEPA OLIDEN ARRASATE. Viernes, 5 octubre 2018, 00:18

Maritxu Kajoi hace un guiño a los pensionistas en su escapulario con la cifra 1.080, correspondiente a la reivindicación de una pensión mínima universal por ese importe. «Para nosotros es importante hacer este guiño a las movilizaciones que protagonizan los pensionistas porque están realizando una gran labor para el futuro de todos» apuntaban desde Maritxu Kajoi Komisiñua. Esta comisión constituida por una veintena de personas es la organizadora de esta fiesta cuya 41ª edición se celebrará hoy viernes con la acostumbrada elegancia y desenfado.

Los preparativos de la gran fiesta de los txikiteros arrancan en julio y, tras el paréntesis de agosto, el ajetreo organizativo se dispara en septiembre. La fiesta de Maritxu Kajoi no sería lo que es «sin la colaboración de los hosteleros», agradecen desde la comisión, que no olvida dedicar un recuerdo «a todos los que no están aquí» para disfrutar de una jornada festiva tan señalada.

Las cuadrillas, como de es de rigor, lucirán las mejores galas para honrar a la patrona de los txikiteros con el 'poteo' más elegante del año y con la tradición de depositar una ramo de flores a los pies de la imagen encajonada que preside el ángulo de la parroquia con Erdikokale y la plaza. Agradecen así las juergas corridas en el último año y ruegan por las que se correrán en los 12 meses venideros

La ofrenda oficial tendrá lugar como de costumbre a las 20.00 horas con la interpretación a voz en cuello del himno 'Maritxu nora zoaz...' y la esperanza de que la patrona de los txikiteros agradezca los honores con algún gesto 'milagrosos'. Para la chavalería habrá un espectáculo de payasos con Potx eta Lotx en Sebero (17.30) y los gigantes y kilikis y la Brazztet Brass Banda animarán las calles por la tarde.

Habrá escapularios a la venta a mediodía en Arbolapeta por la tarde en el mismo sitio, frente al bar Monte y debajo de la parroquia.