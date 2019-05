María Ubarretxena (Reelegida alcaldesa por el PNV): «Nuestro proyecto para Arrasate ha sido el más votado claramente» KEPA OLIDEN ARRASATE. Martes, 28 mayo 2019, 00:20

María Ubarretxena ha superado con nota el 'examen' ciudadano al que se sometió en la jornada electoral del domingo, y no oculta su alegría con el resultado. Pero en la campaña ha echado de manos más respeto.

-¿Qué valoración hace de los resultados electorales del PNV?

-Estamos contentos. Ha sido una especie de examen sobre nuestra gestión durante estos 4 años. La ciudadanía ha podido ver quiénes somos y cómo trabajamos. Y nosotros hemos podido comprobar que los arrasatearras respaldan nuestro proyecto. Creo que no hay ninguna duda sobre la legitimidad de nuestra victoria: nuestro proyecto es el más votado y el vencedor de las elecciones ha sido el PNV claramente.

«Abordaremos el nuevo polideportivo y los ascensores públicos para Erguin y Santa Teresa»

-¿Cree que se han mantenido las formas durante esta campaña?

-Pensaba que íbamos a ser capaces de hacer una campaña desde el respeto, pero luego no ha sido así. Incluso se han llegado a difundir bulos afirmando que me marcharía del ayuntamiento dentro de dos años. Quiero confirmar y ratificar que efectivamente voy a estar los 4 años.

-¿Se reeditará el pacto de gobierno PNV-PSE?

-Aún es pronto para pronunciarse sobre ello. Hace 4 años hablamos con todos los grupos y esta vez vamos a hacerlo también. Los distintos grupos vamos a poner sobre la mesa los proyectos que consideremos estratégicos y hablar sobre qué podemos compartir. Nosotros tenemos claro cuáles queremos que sean pero vamos a buscar acuerdos sobre la base de una perspectiva estratégica de futuro para Arrasate.

-Pero se necesitan los 3 votos del PSE para lograr una estabilidad.

-Nosotros siempre hemos abogado por una estabilidad de gobierno para que los proyectos puedan seguir adelante. Y ahora necesitamos un gobierno estable porque hay muchos proyectos de futuro estratégicos que sacar adelante. Nosotros tenemos claro que aquí lo primordial es Arrasate y su futuro.

-¿Es urgente formar ese gobierno estable?

-No tenemos ninguna prisa para conformar gobierno. No está en nuestros planes que sea inmediatamente. Llevamos cuatro años gobernando el día a día en el ayuntamiento, y no va a haber una ruptura. Eso también nos da tranquilidad para abordar ese tipo de cuestiones con otro sosiego

-¿Cuáles van a ser los proyectos estrella para la nueva legislatura?

-Vamos a abordar el tema del polideportivo en esta legislatura porque tenemos la instalación más vieja de Gipuzkoa con 42 años y consideramos que es urgente. Vamos a seguir con la movilidad vertical y vamos a construir los ascensores de Erguin y Santa Teresa. Vamos a trasladar varios servicios ciudadanos al edificio de Gelma, como la oficina de empleo de Lanbide, la oficina del consumidor, la tramitación de la tarjeta Mugi... Lleva tiempo con este proyecto y durante esta legislatura se materializará. En campaña ya dijimos que no íbamos a prometer nada que no pudiéramos cumplir y de todo lo que figura en nuestro programa los vamos a hacer durante estos 4 años, como la implantación de la OTA blanda en el centro. Este un tema en el que hay que coger el toro por los cuernos y que en esta legislatura hay que abordar sí o sí.