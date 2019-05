MARÍA UBARRETXENA (CANDIDATA DE EAJ-PNV): «Tenemos el polideportivo más viejo de Gipuzkoa» El nuevo polideportivo será uno de los proyectos estrella de la formación jeltzale KEPA OLIDEN ARRASATE. Viernes, 24 mayo 2019, 00:18

María Ubarretxena quiere consolidar el «cambio positivo» emprendido por el PNV en 2015.

-EH Bildu y PNV se hallan prácticamente empatados. ¿Qué puede pasar el día 26?

Su DNI Edad Urretxu, 1980. Formación Licenciada en Humanidades y Empresa por la Univ. de Deusto. Export Área Manager en Goizper S.Coop. Cargo Concejala en la legislatura 2011-2015 y alcaldesa en la actual (2015-2019).

-Creo que la alcaldía estará muy reñida y por eso quiero pedir a la ciudadanía que nos brinde su apoyo para continuar con el cambio positivo que Arrasate ha tenido estos últimos 4 años.

-¿Cómo se resuelve el problema de seguridad ciudadana?

-Con prevención y actuación. Trabajando en los dos ámbitos, poniendo los recursos necesarios, presionando, haciendo seguimiento. En prevención hemos puesto dos iniciativas pioneras estos 4 años que están funcionando muy bien y en cuanto a las actuaciones, no nos debemos despistar ni un poco. No desistiremos, queremos un pueblo tranquilo.

-El nuevo polideportivo ¿es un proyecto estratégico?

-Tenemos el polideportivo más viejo de Gipuzkoa, con un problema de aluminosis. No nos podemos quedar atrás. No podemos permitir que toda la inversión de Gipuzkoa vaya siempre hacia Donostialdea. ¿Por qué no podemos tener en Arrasate un polideportivo como el de Tolosa? Conseguiremos que la Diputación apoye nuestro polideportivo.

-La libertad de expresión y la limpieza ¿están reñidas?

-Para nada. De hecho, son totalmente compatibles. Se han puesto paneles de libre expresión por todo el pueblo, y además hoy día las redes sociales y demás soportes comunicativos nos dan numerosas opciones.

-El comercio languidece y el casco urbano se desertiza. ¿Qué se puede hacer?

-Ya hemos puesto en marcha el cambio del PER, cuya normativa, tan restrictiva, no se ha actualizado ni modificado en los últimos 20 años. Está claro que hace falta una normativa más flexible y adaptada al siglo XXI.

-Plantean implantar la OTA blanda en el centro.

-No es una petición nueva. Vemos que el parking de Ferixaleku funciona bien y nuestra idea es ampliar ese funcionamiento al centro.

-El edificio de Elma ¿será un enclave para la tramitación de documentos?

-Planteamos trasladar las oficinas de Lanbide. Y poner una oficina del consumidor y poder tramitar la tarjeta Mugi. También querríamos traer otros servicios como Seguridad Social o tramitación del DNI.

-En su plan de juventud hablan de profundizar en la prevención de drogodependencias.

-Hemos puesto en marcha un programa pionero esta legislatura junto al hospital San Juan de Dios, el Instituto y Arizmendi Ikastola y han participado 861 jóvenes. Los datos indican que el 15,30% consume alguna sustancia y el programa va dirigido a la prevención y la disminución de dicha cifra. Estamos obteniendo resultados alentadores.