La Mancomunidad impartirá dos sesiones formativas para emprendedores en noviembre

Arrasate-MondragónLa Mancomunidad impartirá dos sesiones formativas para emprendedores en noviembre
El Diario Vasco
Arrasate-Mondragón
Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:42
La Agencia de Desarrollo Económico de la Mancomunidad de Debagoiena impartirá varias sesiones formativas dirigidas a emprendedores los jueves 20 y 27 de noviembre. ... Estas 'píldoras' formativas están dirigidas a personas interesadas en poner en marcha una actividad económica en Debagoiena, y tienen como objetivo dar respuesta a las preguntas más habituales a la hora de emprender.
Así, la primera sesión programada el jueves 20 comenzará de 09.20 a 11.30 horas con lo básico antes de empezar un negocio, como analizar qué es un plan de viabilidad, para qué sirve y las ayudas para emprender.
Seguidamente, de 12.00 a 14.30 horas se abordarán algunos números relativos a márgenes y modos de controlar si el negocio va bien.
La segunda jornada, el jueves 27, comenzará con una formación sobre la puesta en marcha del negocio: los trámites para abrir un local, la opción de solicitar un préstamo o las formas jurídicas existentes para montar un negocio?
La jornada concluirá con una formación sobre los trámites relativos a las Seguridad Social: el funcionamiento del régimen de Autónomos y la contratación de personal.
Más información e inscripción contactando con rgarcia@debagoiena.eus (943 79 30 90).
