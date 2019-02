Maialen Axpe y las cadetes del Araski Ointxe, premios DKS Plantel de lujo. Los premiados en las distintas categorías posaron juntos al final de la gala, que tuvo como escenario al teatro Amaia de Arrasate. / FOTOS AITOR Martín Pérez obtuvo el galardón del Público, y Xabier Infante 'Artza' el reconocimiento a la trayectoria deportiva AITOR ZABALA Viernes, 15 febrero 2019, 00:14

La pertiguista Maialen Axpe, las cadetes del Araski Ointxe que lograron el bronce en el Campeonato de España de baloncesto, y Martín Pérez, jugador de baloncesto en silla de ruedas, se llevaron los galardones principales de los premios Debagoieneko Kirol Sariak (DKS).

Maialen Axpe obtuvo el premio al deportista de Debagoiena más destacado de 2018. El jurado tuvo que elegir entre la pertiguista arrasatearra, el biker aretxabaltarra Markel Uriarte, campeón de España Enduro, y el escalador bergararra Mikel Linazisoro, una promesa de la escalada deportiva que ha completado una gran campaña tanto a nivel nacional como internacional. Tras no pocos debates, el jurado optó por conceder el premio a Maialen Axpe. Por desgracia, los compromisos deportivos, entre los que se incluye la preparación del Campeonato de España que disputará este fin de semana en Antequera, no le permitieron asistir en persona a la gala que tuvo lugar en el teatro Amaia. Pese ello, estuvo presente con un vídeo con el que aprovechó para agradecer el premio y dar las gracias a Fernando Zufiria por el apoyo que le ofrece, a su preparador, Francis Hernández, y, por extensión, a todos los entrenadores, «ya que sin ellos no seríamos nada».

Por su parte, el bronce obtenido por el Araski Ointxe en el Campeonato de España de baloncesto cadete le hizo llevarse el premio al mejor equipo de Debagoiena en 2018, en pugna con las gimnastas de Arrasate Dragoi Taldea que tan destacada actuación tuvieron en el Campeonato de España de aerobic. A su vez, Martín Pérez logró el premio del Público, al ser el más votado en la consulta popular que ha tenido lugar estas últimas semanas. Según los datos aportados en la gala, se emitieron 1.865 votos y el baloncestista de Eskoriatza recibió 536 (29%). Este premio no fue el único que recibió en la gala, ya que también obtuvo el premio especial concedido por la Obra Social de La Caixa y el que Eskoriatza entregó al deportista de la localidad más destacado.

La gala acogió también la entrega del premio Goiena a la trayectoria deportiva a Xabier Infante 'Artza'. Este premio reconoce su labor en el fomento de la natación como entrenador del club Aloña Mendi y monitor del polideportivo Zubikoa.

Premios por localidades

Los pueblos del Debagoiena aprovecharon la cita para premiar a los vecinos y clubes de cada una de las localidades por su labor y sus logros. Arrasate puso en valor el trabajo de Iñaki Uribeetxebarria en la promoción del squash. Leintz Gatzaga premió al club ciclista Dorletako Ama, Bergara al escalador Mikel Linazisoro y Aretxabaleta a Odilo Vázquez por su labor en el karate. El premio de Antzuola fue para Alaitz Urkiola, campeona de Euskal Herria de Rallyes, el de Elgeta para Iratxe Alonso, corredora de carreras de montaña, el de Eskoriatza para Martín Pérez, el de Oñati para el club de espeleología Amet, y el de Aramaio para Ione Oyanguren, jugadora de ho-ckey sobre hielo en el Sumendi.