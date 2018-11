Jon Maia narrará mañana su tránsito desde la inmigración al bertsolarismo en Kulturate Jon Maia. Es bertsolari y escritor. La charla organizada en el marco del Kulturaldia será en la sala Jokin Zaitegi a las 18.30 horas EL DIARIO VASCO ARRASATE. Martes, 13 noviembre 2018, 00:16

Jon Maia narrará mañana en primera persona y en castellano (sala Jokin Zaitegi de Kulturate; 18.30) su tránsito desde la inmigración al bertsolarismo. La charla, organizada en el marco de los actos del Euskaraldia, acercará a los oyentes el caso de este hijo de padre zamorano y madre extremeña que se ha labrado un nombre en los ámbito del bertsolarismo y la literatura en euskera.

«Desde Extremadura al bertsolarismo» constituye el testimonio personal de este bersolari y escritor nacido en Urretxu, localidad a la que sus abuelos emigraron en busca de trabajo. «Mi padre aprendió euskara, pero mi madre no, aunque lo intentó. Para entendernos en casa hablábamos en castellano», ha contado. «Cuando yo tenía siete años, mi padre se quedó sin trabajo y encontró otro en Zumaia. Nos fuimos a vivir allí. En la ikastola todos hablaban en euskera, todos eran hijos de euskaldunes, menos cuatro o cinco hijos de emigrantes. Ahí me empecé a dar cuenta de que era diferente». Es el punto de partida de la historia personal de Jon Maia, quien cuenta que durante muchos años ocultó sus apellidos y sus orígenes a los compañeros de clase. «Cómo iba a decir yo que mi madre era de un pueblo llamado Cabeza del Buey... Iban a hacer chistes». Más adelante entró en la bertso eskola y ganó un premio. «Mis padres venían a felicitarme y yo les esquivé hasta que se fueron. No quería que la gente me viera hablar con mis padres en castellano», ha confesado en sus charlas este hijo de inmigrantes que estudió filología vasca.

Jon Maia plasmó su experiencia personal en torno a sus orígenes en el libro «Berriak jaio ginen» (Lanku Bertso Zerbitzuak, 2017), donde narra el proceso que le llevó de ocultar el origen de sus apellidos a proclamarlo con orgullo.