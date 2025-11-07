Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Magia, música en directo, comedia, ventriloquía y monólogo con 'El Ventrílocuo'

K. O.

arrasate.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

'El Ventrílocuo' fusiona música en directo, comedia, ventriloquía, magia y monólogo en un espectáculo único que protagoniza en solitario Jaime Figueroa, acompañado de Gonzalo García Baz, autor de la música, al piano y de Violeta Veinte al violín.

La función tendrá lugar mañana domingo en el Amaia a las 19.30 horas, con entrada a 10 euros.

Jaime Figueroa, 'El ventrílocuo' siempre llega solo, se presenta solo, actúa solo y, desde luego, habla solo. Sin embargo, cuando él está en escena, una multitud de seres nos acompaña y las cosas, hasta las más insignificantes, toman la palabra: un trozo de papel, un verdadero circo de pulgas o un buitre leonado que canta góspel.

