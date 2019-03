«Con este PER hay locales que nunca podrán abrir» Domingo, 10 marzo 2019, 00:16

Los comerciantes han replicado al concejal de urbanismo Ibon Arrupe que la «permisibilidad o modificación del PER, que Ibai-Arte siempre ha solicitado, hubiese facilitado la apertura de muchos más locales e incluso la reforma y modernización de los locales existentes».

Tal y como siempre ha recalcado la asociación, con el PER en vigor, hay locales que «nunca van a poder abrir sus puertas debido a la elevada inversión necesaria para cumplir con los requerimientos y, además, estos requerimientos no son propicios para el tipo de local que actualmente esperan los clientes -amplios, luminosos, grandes escaparates...-. Asimismo, locales ya abiertos, «han tenido que prescindir de deseadas reformas debido a que ello implicaría la aplicación del PER actual, teniendo como consecuencia la reducción de escaparates, espacio interior... Todo esto aún dificulta más el relevo generacional que anhela el ayuntamiento».

Ibai-arte ha transmitido «reiteradamente y durante años» al consistorio problemática del sector con el PER sin recibir soluciones al respecto. Ahora que se plantea un proceso para modificar la normativa les ha «sorprendido que no se haya informado directamente a la asociación».