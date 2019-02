Literatura y moda triunfan en Almería Premio. Ane Odriozola con el actor Juanjo Ballesta en la gala. / DV La novelista Ane Odriozola, funcionaria del Ayuntamiento de Arrasate, recogió su galardón con un modelo de la diseñadora local Amaia Albes KEPA OLIDEN Jueves, 21 febrero 2019, 00:11

Literatura y moda triunfaron en Almería en la gala de los premios literarios de la editorial Círculo Rojo celebrada el pasado día 8 en Roquetas de Mar ante 1.400 invitados. La escritora legazpiarra Ane Odriozola, funcionaria del Ayuntamiento de Arrasate, recogió su galardón luciendo un espectacular modelo de la diseñadora local Amaia Albes.

Ane había resultado nominada al premio en el apartado de 'Misterio', una de las 12 categorías que anualmente se distinguen en esta elegante gala por su novela 'El secreto de Gibola', exitosa ópera prima de la escritora de Legazpi que suma ya su tercera edición. «Me avisaron de la nominación con solo un mes de antelación, y como conozco a Amaia y me encantan sus diseños, recurrí a ella para vestirme para la ocasión». Obviamente, a la gala se exige ir de etiqueta. «Amaia me dijo que no le daba tiempo a confeccionarme un modelo, pero me prestó un vestido que arregló para mí». Se trata de un vestido de noche de tonos oscuros con un brocado de seda en la parte superior, escotado en la espalda y falda crepe de seda más larga por detrás a modo de cola.

Escrito «para los de casa»

Ane Odriozola Cía (Legazpi, 1979) ha debutado en la literatura con una novela de misterio que había escrito originalmente «para los de casa». La concibió principalmente para su madre, con quien comparte un intensa afición lectora. «A las dos nos gusta mucho leer y comentar nuestras lecturas». Esa pasión por la literatura - «leo sobre todo novela negra», decía Ane- llevaría a la legazpiarra a dar el salto de lectora a escritora. Asumió el reto de alumbrar 'El secreto de Gibola', una novela que «escribí en castellano para que mi madre, navarra natural de Alloz, la pudiera leer». Pero aquella narración de misterio e intriga se fue difundiendo con sorprendente éxito entre familiares y amigos. Tanto que me animé a buscar el medio de publicarla. Pero las oportunidades para una autora novel en la industria editorial son muy escasas. Sus infructuosos intentos la acabarían conduciendo al mundo de la autoedición. La editorial Círculo Rojo, fundada a su vez por un autor frustrado con la industria editorial convencional -Alberto Cerezuela-, le brindó la oportunidad de sacar a la luz 'El secreto de Gibola' «pagando la edición de mi bolsillo», explicaba Ane. Ella costeó la composición e impresión y también se ocupa de la distribución de una novela cuyos primeros 500 ejemplares aparecieron en septiembre de 2018. Desde entonces ha lanzado otras dos ediciones más.

Pese a que «lo más difícil es la promoción», reconocía Ane, la autora de Legazpi lleva vendidos 1.200 de los 1.500 ejemplares que ha autoeditado en el sello Círculo Rojo. Unas ventas más que notables para una novela ajena a los canales comerciales de las editoriales. Sin duda el boca a boca ha sido el mejor argumento de venta de esta narración que ha tenido una gran acogida por parte de los lectores. En Arrasate se puede adquirir en la tienda Dondeyon de Erdikokale (25 euros), o a través de la web elsecretodegibola.com, donde además figuran todos los puntos de venta físicos de Gipuzkoa.

La historia gira en torno al caserío natal de su bisabuela, Gibola, en el barrio de Brinkola. Nerea, la protagonista, es una joven donostiarra que descubre fortuitamente la existencia de un caserío perteneciente a su familia. Movida por la curiosidad, decidirá buscarlo y husmear en él. Allí encontrará algo que le llamará poderosamente la atención: una pequeña cuna de madera y el retrato de la niña más bonita que ha visto jamás, con una inscripción: Miren, 1922. Nerea se empeña en averiguar quién es esa niña y qué relación tiene con su familia.

La búsqueda de respuestas le llevará a conocer un pasado familiar que su abuelo Bittor, al que considera su padre, lleva toda la vida ocultando. Nerea tratará de descubrir por qué su aitona le ha mentido sobre sus orígenes y qué es lo que sucedió hace ochenta años que este no quiere recordar.

La trama es ficticia «pero está basada en hechos reales», aseguraba la autora. Ane Odriozola ha investigado el modo de vida y los usos y costumbres que imperaban en Legazpi en la primera mitad del siglo XX para construir su novela, por la que desfilan algunos personajes reales de aquel Legazpi como el empresario Patricio Echeverría, el médico Saturnino Tellería o la partera, amortajadora, costurera... Maimiel Etxeberria.

'El secreto de Gibola' está trufada de términos euskaldunes como 'etxekojaun', 'aitona'... y aun así batió en el apartado de misterio a las otras dos novelas finalistas, ambas firmadas por autores madrileños. Ane Odriozola tardó cuatro años en completar su ópera prima. Fue un parto largo y difícil que hubo de compaginar con el nacimiento de su segundo hijo, con su desempeño profesional en las oficinas del BAZ donde trabaja desde hace 13 años, con el estudio de la carrera de turismo en la UNED y con la asistencia a la Trikitixa Eskola. Pero los retos no arredran a la autora. Lleva ya un año manos a la obra pergeñando la segunda parte de la novela. Una secuela que confía en poder publicar para 2020 en un narración «un poco más extensa» que la primera parte.