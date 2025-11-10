MU lidera la formación dual en Europa con el 25% de alumnos en este modelo

Mondragon Unibertsitatea (MU) lidera la formación dual en Europa al aglutinar al 25 por ciento de sus estudiantes en este modelo, que ofrece desde ... 1966. Es también una universidad líder en estudiantes que viven una experiencia en la empresa, al suponer anualmente la mitad de sus estudiantes de grado. Solo el pasado año, un total de 3.712 estudiantes de MU tuvieron algún tipo de experiencia en la empresa, lo que representa más de la mitad de los y las estudiantes de grado de ese curso.

En la actualidad una cuarta parte del alumnado de grado de la universidad estudia en un itinerario dual. Es decir, un total de 1.825 estudiantes han optado este año por cursar sus estudios en modalidad dual de los 7.400 que cursan sus estudios de grado. Esas cifras colocan a Mondragon Unibertsitatea a la cabeza de las universidades europeas líderes en formación dual, lo que ha permitido a la universidad liderar la Universidad Europea Dual.

Mondragon Unibertsitatea impulsará aún más el modelo dual los próximo 5 años, y para 2028 prevé que la mitad de sus estudiantes estudie en este itinerario.

El modelo propio de alternancia universidad-empresa de Mondragon Unibertsitatea garantiza además que el cien por cien de sus estudiantes tenga una experiencia laboral en una empresa o institución antes de acabar su formación de grado.

En la actualidad, el 60 por ciento de las titulaciones de MU –un total de 11 grados y 14 másteres universitarios–, tienen la opción de realizarlas en modalidad dual.

Mondragon Unibertsitatea es la única universidad del Estado que ofrece el Grado en Administración y Dirección de Empresas cien por cien dual, permitiendo vivir la experiencia en la universidad y la empresa a lo largo de los cuatro años de duración del grado.

Experiencia en la empresa

Para garantizar una formación dual amplia y de calidad a su alumnado, MU cuenta con una extensa red de más de 900 empresas e instituciones colaboradoras.

Se trata de empresas que apuestan por la formación dual como vía para la incorporación de talento joven y cualificado a sus equipos.

Según el último estudio realizado por Ikerfel, el 27 por ciento del alumnado que vive esta experiencia laboral se queda a trabajar en la misma empresa donde ha realizado el itinerario dual. Mondragon Unibertsitatea incorpora anualmente en torno a 1.300 estudiantes de ingeniería al año a la red industrial del País Vasco. Un dato significativo, dado que uno de los retos de la industria vasca es la atracción del talento técnico cualificado.