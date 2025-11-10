Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El 27 por ciento del alumnado se queda a trabajar en la empresa donde ha realizado el itinerario dual. DV

Arrasate-Mondragón

MU lidera la formación dual en Europa con el 25% de alumnos en este modelo

3.712 estudiantes de grado, lo que supone la mitad del alumnado de grado, tienen alguna experiencia en la empresa cada año

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

Mondragon Unibertsitatea (MU) lidera la formación dual en Europa al aglutinar al 25 por ciento de sus estudiantes en este modelo, que ofrece desde ... 1966. Es también una universidad líder en estudiantes que viven una experiencia en la empresa, al suponer anualmente la mitad de sus estudiantes de grado. Solo el pasado año, un total de 3.712 estudiantes de MU tuvieron algún tipo de experiencia en la empresa, lo que representa más de la mitad de los y las estudiantes de grado de ese curso.

