Cartel de la obra. DV

Arrasate

Kooltur Ostegunak traerá al Gaztetxe la obra teatral 'De cuando existía el Purgatorio'

El Diario Vasco

Arrasate.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32

'De cuando existía el purgatorio', que se escenificará este jueves en el gaztetxe (22.00) dentro de la programación Kooltur Ostegunak, es una obra teatral que plantea la autodeterminación de género como herramienta principal para destruir el patriarcado. Apocalíptica y performativa, se desarrolla en un plató de televisión durante un debate político en el momento más crispado. Todo cambia cuando se revela una noticia de dimensiones bíblicas: las imágenes de Jesucristo de todo el mundo han amanecido con vagina, lo que desata una crisis ideológica, social y religiosa sin precedentes.

Escrita por la periodista y activista feminista Itziar Ziga y dirigida por la actriz Itxaso Badell, los personajes de la obra transitan entre lo humano y lo simbólico, lo sagrado y lo profano. Desde el escritor trasnochado que pierde la voz en representación de lo más doloroso que le puede pasar a un señoro, hasta el fascista que se petrifica en gárgola en su propia represión sexual.

