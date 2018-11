Kazuo Ishiguroren 'Egunaren hondarrak' eleberria euskaratu dute Jokin Zaitegi bekari esker

AED elkarteak antolatutako Jokin Zaitegi itzulpen sariketari esker itzulitako 'Egunaren hondarrak' pasa den astean aurkeztu zuten Elkar argitaletxean. 2017 urtean Nobel saria eskuratu zuen Kazuo Ishiguroren nobelarik estimatuenetako bat da 'Egunaren hondarrak' eta itzultzaile bikote batek ekarri du euskarara: Iñigo Roque eta Amaia Apalauza.

Liburuaren aurkezpen ekitaldira sariketa babestu zuten bi erakundeak ere gonbidatu zituzten eta aurkezpen ekitaldian izan ziren, horrenbestez, Maria Ubarretxena alkatea Arrasateko Udalaren izenean eta Josean Aparicio Laboral Kutxaren izenean.

Ishiguroren eleberriaren protagonista Stevens da, maiordomo perfektua. Itzal bat bezain isil eta diskretua, beti jaunaren esanetara, egoerarik larrienean ere lasai eta eraginkor.

Duela ia ehun urteko handiki ingelesen mundua zehatz eta doi erretratatzearekin batera, bi mundu gerren arteko une historikoari argi berria ematen dio Ishigurok.

Booker sari prestigiotsua eta mundu osoan aho batezko onespena lortu zituen eleberri honek, film baten bidez are ezagunago bilakatu zen gero, eta egilearen Nobel sariak biribildu du haren ospea. Orain euskaraz dasta dezakegu.

Kazuo Ishiguro 1954an jaio zen, Nagasakin (Japonia). 1960an Ingalaterrara joan zen bizitzera familiarekin, eta hango kulturan integratu, ingelesezko egungo idazle handienetako bat bihurtzeraino. Eleberri hauen egilea da: 'A Pale View of Hills' (1982), 'An Artist of the Floating Word '(1986), 'The Remains of the Day' (1989), 'The Unconsoled' (1995), 'When We Were Orphans' (2000), 'Never Let Me Go' (2005), 'The Buried Giant' (2015).