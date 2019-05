El Kanpanzar ART rozó el milagro, pero no pudo evitar el descenso Despedida. Isasi recibió el homenaje del club en su adiós. / AITOR El choque contra el Marzola Rioja RC, que supuso el adiós al club de Igor Isasi, finalizó con victoria local por 31-12 A.Z. ARRASATE. Viernes, 31 mayo 2019, 00:11

El Kanpanzar ART jugará la próxima campaña en la 2ª División del País Vasco al caer en el play-off que protagonizó con el Marzola Rioja RC. Los hombres preparados por Igor Isasi tenían por delante un reto muy complicado en el campo de Mojategi. Evitar el descenso pasaba por ganar por más de 29 puntos y así poder enjuagar la sustancial renta que los riojanos habían logrado en el partido de ida tras imponerse por 36-7.

Isasi había comentado antes del partido que saldrían a darlo todo para revertir la situación, haciendo gala de un plus de optimismo que no parecía acorde a la realidad. Sin embargo, sus jugadores demostraron que no todo estaba perdido. Se lanzaron a por el encuentro desde el pitido inicial y fueron aumentando la ventaja en el marcador hasta llegar a un esperanzador 31-9 cuando todavía quedaban varios minutos para el final del choque. Sin embargo, la remontada local se frenó aquí, y una transformación de los riojanos puso en el marcador el 31-12 final que rubricaba el descenso arrasatearra.

El partido supuso también el adiós de Igor Isasi al club. Nada más finalizar el choque, jugadores, técnicos y aficionados rindieron un homenaje a su entrenador, mostrándole el cariño que se ha ganado en su paso por el club cerrajero en todos estos años.

Feria de la Cerveza

Kanpanzar ART quiere ponerle al mal tiempo buen cara y para ello nada mejor la Feria de la Cerveza que se celebra estos días en la Herriko Plaza, con buena música, buena comida y mejor cerveza.