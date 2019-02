El Kanpanzar ART afronta una auténtica final en Fadura Ataque. Patada a seguir. / AITOR El domingo visita al colista, el Getxo RT-B, con el reto de afianzar su posición fuera de los puestos de descenso A. Z. Viernes, 22 febrero 2019, 00:14

El Kanpanzar ART afronta una final adelantada en Fadura este domingo a las 11.45. El equipo de Igor Isasi se mide al colista, el Getxo B, un rival que necesita la victoria para evitar que se esfumen muchas de sus opciones de permanencia. Pero si el choque es fundamental para los vizcaínos, no lo es menos para los arrasatearras. A falta de cinco jornadas para el final de la liga, el Kanpanzar ART aparece clasificado en séptima posición con 21 puntos en la clasificación de la Federación Vasca de Rugby al considerar que el choque contra el Ordizia se saldó con empate. La realidad es que el partido no se pudo jugar al no contar los arrasatearras con efectivos suficientes, lo que llevará al Comité de Disciplina a dar por perdido el partido a los cerrajeros. Esta decisión hará que se esfumen los dos puntos que se habían contabilizado en un principio y el Kanpanzar ART pasará entonces a ser octavo, con 19 puntos.

Este octavo puesto dejaría al Kanpanzar ART fuera del play-off por la permanencia que tendrá que disputar el noveno y, lógicamente, le libraría del descenso directo, que será para el equipo clasificado en la décima y última posición, si la competición liguera finalizara hoy. Por desgracia no es así y los arrasatearras tendrán que pelear mucho para alcanzar el objetivo de eludir el descenso. Además, lo harán en un tramo final de liga en el que les tocará enfrentarse a tres rivales directos en las cinco jornadas que restan para que la competición concluya. Este domingo visitan al Getxo RT-B (10º, 9 puntos), el 24 de marzo se desplazarán al Baztan para enfrentarse al BRT Menditarrak (7º, 20 puntos) y el fin de semana de 31 de marzo recibirán al AVK Bera Bera RT-B (9º, 15 puntos). Además, les tocará jugar en las canchas del líder, el Uni Bilbao, y el Esconsu Gaztedi.