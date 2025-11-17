Los jóvenes de la escuela de atletismo cosecharon tres medallas en el cross de Orio

Los jóvenes deportistas de la escuela de atletismo de Arrasate Atletiko Taldea cosecharon un oro, una plata y un bronce en el VII Cross ... Kamel Ziani disputado en Orio el domingo Nile Agirretxe se impuso en la prueba de infantil femenino, Alai Pérez fue segunda en benjamín femenino y Jurgi Dávila se clasificó en el tercer puesto en alevín masculino.

Las clasificaciones de los jóvenes atletas arrasatearras quedó como sigue: en infantil femenino, con una participación de 60 atletas y una distancia 1.500 metros, Nile Agirretxe 1ª, Alaitz Berasaluce 7ª, Anne Arrieta 9ª, Jule Galdos 13ª, Garazi Moreno 36ª, Irati Regodesebes 37ª, Izadi Orobengoa 38ª y Yixin Ji 39ª.

En infantil masculino, con una participación de 50 atletas y 2000 metros, Jakes Berasaluce 9º.

En alevín femenino, con una participación de 80 atletas sobre una distancia 1. 200 metros, June Arruti 21ª, Nora Ezkurra 29ª, Eider Rubio 60ª, Haizea Orobengoa 63ª, Maddi Agirretxe 64ª y Elene Kone 74ª.

En alevín masculino, con 90 atletas sobre 1.200 metros, Jurgi Dávila 3º, Itoitz Herrera 5º, Ekain Ortiz 40º, Liher Valle 41º y Unax Sánchez 83º.

En benjamín femenino, con una participación de 65 atletas y distancia de 600 metros, Alai Pérez 2ª, Eider Urkia 15ª, Maddi Arrieta 35ª y Olaia Alonso 52ª.

En benjamín masculino, con una participación de 140 atletas y con una distancia de 600 metros, Beñat Irazabalbeitia 22º, Beñat Pol 25º, Julen Soto 79º y Urko Baz 133º.