La txapeldun Nile Agirretxe con algunas compañeras en Orio. DV

Arrasate-Mondragón

Los jóvenes de la escuela de atletismo cosecharon tres medallas en el cross de Orio

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Los jóvenes deportistas de la escuela de atletismo de Arrasate Atletiko Taldea cosecharon un oro, una plata y un bronce en el VII Cross ... Kamel Ziani disputado en Orio el domingo Nile Agirretxe se impuso en la prueba de infantil femenino, Alai Pérez fue segunda en benjamín femenino y Jurgi Dávila se clasificó en el tercer puesto en alevín masculino.

