John Andueza (Escritor): «En cuanto pase esta ola volveré a mi territorio de la literatura en euskera»

John Andueza (Burns, Oregon, EEUU, 1966) y Koldo Anasagasti (Cumaná, Sucre, Venezuela, 1954) presentarán su novela 'El último fotograma' el próximo miércoles a las 19.00 horas en la sala Jokin Zaitegi de Kulturate. Hemos aprovechado la ocasión para charlar con el autor arrasatearra sobre esta aventura literaria que nos transporta al Festival de Cine de Donostia de 1991.

-Debuta en la literatura en castellano con una novela negra. ¿Qué le ha llevado a embarcarse en 'El último fotograma'?

-El thriller es mi género literario preferido. Con anterioridad ya publiqué dos novelas de este tipo escritas en euskera: 'Prime-Time' y 'Danba'. Quería seguir probando, seguir aprendiendo. Al principio, el hecho de escribir en castellano me resultó muy extraño por la falta de costumbre, pero el argumento era tan bueno que conseguí superar todos mis traumas. Visto el resultado, creo que hemos estado a la altura.

-¿Cómo surge su colaboración con Koldo Anasagasti?

-Koldo fue director de ETB. También dirigió el Zinemaldia de Donostia en las ediciones de 1991 y 1992. Hace siete años empecé a trabajar en su empresa de audiovisuales Trauko Ekoizpenak. Con el tiempo nos convertimos en buenos amigos. Un día vino a casa a mostrarme una sinopsis que había desarrollado para escribir una novela de intriga y misterio. Comprendí enseguida que allí había mimbres para elaborar una gran historia. Me invitó a unirme al proyecto, llegamos a un acuerdo en treinta segundos y comenzamos a trabajar a fondo.

-¿Cómo se concibe/escribe una novela negra a cuatro manos?

-Señalaría tres claves: organizarse, distribuir bien las tareas y, sobre todo, respetar mucho al compañero. No ha habido un solo día en el que me haya arrepentido de haber colaborado con Koldo. Ha sido un viaje fascinante que me ha aportado mucho como escritor y como persona.

-¿El protagonista de la novela, Denis Gardoki, es su alter ego?

-Denis es periodista, como yo. Denis busca historias interesantes para contar, como yo. Denis ha tomado prestadas algunas vivencias personales mías. Pero a partir de ahí, cualquier semejanza entre su ficción y mi realidad es pura coincidencia.

-¿Qué acogida está teniendo la obra?

-Aún es pronto para hacer valoraciones, la novela solo lleva tres semanas a la venta. Lo que sí te puedo decir es que la presentación que hicimos en Bilbao el 11 de junio fue absolutamente espectacular, un día que Koldo y yo jamás olvidaremos. Ojalá que en esta segunda presentación que haremos en Kulturate sea parecida. Por lo demás, hemos creado la página de Facebook 'John Andueza Koldo Anasagasti' para compartir nuestras experiencias con los lectores. Día a día se van uniendo nuevos amigos, que empiezan a compartir sus sensaciones con nosotros: nos envían fotos, comentarios, reseñas... es muy buena señal. Esperamos que en vacaciones la gente de Arrasate y alrededores también apueste por esta novela. Merece la pena.

-¿Veremos 'El último fotograma' adaptado a un guion de cine?

-Ojalá. Como amantes del cine que somos, para nosotros sería el colofón perfecto para esta aventura. Pero vamos poco a poco. Ahora mismo lo importante es que la novela tenga un buen recorrido. Orain oraingoak eta gero gerokoak.

-¿Dónde se pueden adquirir ejemplares?

En las tiendas de Elkar de Mondragón y Bergara. Solicitándola en cualquier otra librería. O comprando vía internet en la página web de nuestros editores, Ediciones Cívicas. Por el mismo precio te la mandan directamente a casa, sin gastos de envío.

-¿Por lo demás, qué proyectos literarios tiene para el futuro?

Este verano estaremos inmersos en el lanzamiento de la novela. En cuanto pase la gran ola, volveré a mi territorio natural, que es la literatura en euskera. Sin ir más lejos, en otoño publicaré la novela 'Magali ez dago bakarrik' de la mano de la editorial Elkar.