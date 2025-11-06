Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paso de peatones de Otalora con hundimientos, y uno de los que se repararán próximamente. OLIDEN

Arrasate

Inversión de dos millones en diez años para asfaltar carreteras y vías peatonales

Una primera fase de los trabajos comenzará el lunes con actuaciones en Gipuzkoa Etorbidea, en Otalora 2, en la calle Elkano y en Eroski

Kepa Oliden

arrasate.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

El Ayuntamiento invertirá 200.000 euros al año hasta 2034 en asfaltar diversas carreteras y caminos rurales y peatonales. «Además de arreglar las carreteras y aceras del casco urbano, también hemos apostado por reparar las carreteras de los barrios rurales y los caminos peatonales. Y esta inversión se realizará de forma sostenible, destinando cada año una partida fija», ha señalado Kepa Urteaga, concejal de Obras, Servicios y Mantenimiento.

Las primeras actuaciones comenzarán esta próxima semana y los trabajos se prolongarán hasta final de año. Se llevarán a cabo en dos fases.

En una primera fase se asfaltarán las carreteras destinadas a los vehículos. Comenzarán este lunes en cuatro puntos. En el paso de peatones frente al número 2 de Otalora se reparará y asfaltarán los hundimientos del pavimento y se repintará.

A la altura de los números 17 y 25 de Gipuzkoa Etorbidea se asfaltarán y pintarán la calzada y los aparcamientos.

Frente a los números 21-23-25 de la calle Elkano se hará idéntica intervención.

A lo largo de todo Gipuzkoa Etorbidea se pintará la señalización horizontal y se asfaltarán y repintarán los pasos de peatones elevados. Y, por último, se asfaltará el acceso principal a Eroski.

Los trabajos de esta primera fase se estima que duren unas tres semanas. Durante ese plazo el tráfico se regulará con el uso de señales y no prevén cerrar calles al tráfico, aunque será necesario liberar algunas plazas de aparcamiento para colocar maquinaria y materiales.

Caminos rurales y peatonales

En una segunda fase, además de asfaltar varias carreteras, se reacondicionarán caminos peatonales y se renovarán viales en barrios rurales. Estos trabajos se llevarían a cabo entre finales de noviembre y diciembre.

Las actuaciones proyectadas se realizarán en cinco localizaciones. Asfaltarán todo el camino del caserío Arteaga. El acceso habitual permanecerá cerrado durante las obras y se habilitará una vía alternativa. Se asfaltará también en todo su recorrido el camino peatonal entre Garagartza y Atxabalpe.

En la calle Aragoa, en Munar, asfaltarán la calzada y aparcamientos, y repintarán la señalización horizontal.

En el Paseo Bizkaia, por su parte, se repararán varios hundimientos del pavimento, se adecuará el asfaltado de los pasos de peatones elevados y se renovará la señalización horizontal.

En la cuesta de Obenerreka también se adecuarán con asfalto los pasos de peatones elevados y se repintará la señalización horizontal.

El tráfico se regulará con señalética, y en los lugares mencionados será necesario dejar libres las plazas de aparcamiento para poder instalar materiales y maquinaria. Como los trabajos de asfaltado solo pueden llevarse a cabo con tiempo seco, las previsiones de lluvia pueden modificar o retrasar la planificación de las obras.

