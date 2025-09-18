Inauguran tres puntos 'GarbiBizi' para la limpieza de bicicletas

DV Arrasate Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Arrasate ha finalizado las obras de los nuevos puntos de limpieza de bicicletas, que ya están operativos. El objetivo es ofrecer a las personas ciclistas la posibilidad de limpiar sus bicicletas de forma cómoda y sostenible tras realizar rutas de BTT.

«Es una petición que los aficionados a la bicicleta venían haciendo desde hace tiempo, y con estas tres nuevas áreas damos respuesta a sus necesidades», ha señalado el concejal Kepa Urteaga.

Ubicaciones estratégicas

Urteaga ha confirmado que se han elegido tres «zonas estratégicas» para dar respuesta a la demanda. Los puntos se han diseñado para coincidir con el final de las rutas de BTT y facilitar una limpieza práctica y cómoda: el jardín frente al polideportivo de Musakola; Euskararen plaza (Avenida Navarra 23-25, frente a la Policía Municipal) y en la trasera de Iturripe, en la calle Loramendi

Se trata de un servicio gratuito y público con capacidad para dos bicicletas al mismo tiempo. Abarca una superficie de 12 m² de superficie y dispone dedos mangueras, cepillos de limpieza en la pared con protectores de golpes y soporte especial para sujetar la bicicleta. El suelo cuenta con un sistema de drenaje y conexión directa a la red de saneamiento municipal.

Los puntos GarbiBizi se hallan enclavados en zonas ajardinadas, «respetando el paso de peatones». Inicialmente el servicio será gratuito; en el futuro, «si su uso fuera incorrecto, se prevé un sistema de gestión y control» advierte el edil Urteaga. La instalación estará regida por unas normas básicas de uso que deberán respetar todos los usuarios, como son su uso exclusivo para bicicletas. Está prohibido lavar otros vehículos u objetos.

Horario de uno deberá ser «responsable» para evitar ruidos que molesten a los vecinos. Además el consumo de agua ha de ser sostenible. Por ello queda prohibido usar productos químicos no autorizados o que puedan dañar el medio ambiente.

Obviamente, el ayuntamiento invita a la ciudadania a cuidar las instalaciones, a no manipular mangueras, soportes ni otros elementos, así como a mantener la limpieza y dejar el espacio como se encontró y llevarse los residuos. Asimismo, llama a respetar los turnos: en caso de afluencia, limitar el tiempo de uso.