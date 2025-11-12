Implantan la nueva tarjeta virtual NIK también en el polideportivo de Uarkape

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la tarjeta virtual NIK en el polideportivo de Uarkape y ha presentado el nuevo diseño de la tarjeta ... física. Se trata del segundo paso en la implantación de accesos digitales, tras la puesta en marcha este verano en el polideportivo de Musakola. De este modo, las personas socias podrán acceder a los polideportivos sin necesidad de una tarjeta física.

Ya es posible acceder al polideportivo de Uarkape mediante la tarjeta digital NIK. Este sistema supone un nuevo avance en la digitalización de las instalaciones municipales y ofrece a las personas usuarias un acceso más rápido y cómodo.

Acceso mediante la APP

El siguiente paso será implantar el acceso mediante tarjeta deportiva y código QR a las instalaciones de Mojategi

La ciudadanía puede activar la tarjeta digital NIK en su teléfono móvil, sin necesidad de tarjeta de plástico, y utilizar así los accesos automáticos del polideportivo. Se trata de un sistema de identificación digital segura promovido por el Gobierno Vasco, que integra diversos servicios, como la identificación, las entradas y la recepción de notificaciones de organismos públicos.

Según ha señalado Mikel San Miguel, concejal de Deportes, «la tarjeta virtual NIK es una herramienta estratégica para dar pasos tecnológicos firmes en las instalaciones municipales. La digitalización no es el futuro, es el presente, y sistemas como este ofrecen una experiencia más sencilla e intuitiva para los usuarios».

Nuevo diseño de tarjeta física

Además, el Ayuntamiento ha presentado el nuevo diseño de la tarjeta deportiva física, con una imagen actualizada y moderna que sigue la nueva 'marca ciudad' presentada es pasada primavera. Las tarjetas deportivas que se distribuyan a partir de ahora contarán con este nuevo diseño. El Ayuntamiento ha anunciado, asimismo, que el siguiente paso será implantar el acceso digital en las instalaciones de Mojategi. Se establecerá el acceso mediante la tarjeta deportiva y código QR para garantizar un uso adecuado y ordenado de las instalaciones deportivas.

El Consistorio arrasatearra prevé que las labores de adaptación necesarias para implantar el nuevo sistema estén finalizadas para el próximo año, 2027.