Ikerlan reconoce por tercer año la labor de sus doctorandos I.M. ARRASATE. Martes, 9 julio 2019, 00:18

Como ya empieza a ser tradición por estas fechas, los responsables de Ikerlan han querido reconocer la labor investigadora de sus doctorandos. El acto, que se ha celebrado en Orona Ideo, ha tenido como protagonistas a las personas que están realizando su doctorado en la entidad. Ikerlan cuenta con 44 tesis doctorales en curso gracias a la colaboración con más de una docena de universidades y ha destinado en 2018 más de un millón de euros a la formación de estudiantes.

El acto, que ha reunido a unos 120 asistentes entre doctorandos, directores de tesis doctoral y supervisores, investigadores y otros invitados, ha contado como invitado especial con Igor Cantero, director de I+D de Cegasa Portable Energy, que ha ofrecido la ponencia 'Doctores en la industria... ¿es posible? (y no hablamos del médico de empresa)' La jornada ha continuado con la conferencia 'Three years, twoviewpoints, one thesis... (to be continued)', que ha corrido a cargo del investigador de Ikerlan Cristóbal Arellano, desde su rol de supervisor de tesis doctoral y de la doctoranda también de Ikerlan, Aitziber Iglesias.