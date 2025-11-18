'Hijas de la Nakba' dará voz y relevancia a las mujeres en la resistencia palestina

Kepa Oliden arrasate. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El documental titulado 'Hijas de la Nakba' dará voz a las mujeres palestinas en la proyección que tendrá lugar mañana jueves día 20 en el local de Debagoieneko Ezker Kultur Gunea (Aldai kalea, 9) a las 18.30 horas. La entrada a la proyección es gratuita y abierta al público en general hasta completar aforo.

'Hijas de la Nakba' recoge las fechas y sucesos más significativos de la colonización del territorio palestino del último siglo y de qué manera las mujeres palestinas han participado y han estado presentes en todas las formas de lucha y resistencia contra la ocupación colonial, primero británica y posteriormente sionista. El documental relata cómo cada una de ellas, a su modo, hace frente a la colonización israelí, a un sistema patriarcal que se endurece con la colonización y a una mirada occidental que las relega a un papel de víctimas.

'Hijas de la Nakba' está dirigido por Estela Falastin, traducido por Salam Akhras Mazloum y producido por Veus Producciones. Participan en el audiovisual Khitam Saafin, Mariam Abu Turki, Leila Khaled, Jaldía Abubakra, Doha Asous, Manal Tamimi, Nisreen Azzeh y Hawa Kawaja.

Originalmente 'Hijas de la Nakba' fue subido al canal de Youtube de Alkarama. Tras lograr más de 35.000 visualizaciones, el canal fue censurado en julio de 2025 y con ello también se censuró el documental.

Debagoieneko Ezker Kultur Gunea ha programado la proyección del documental con el objetivo de dar voz a las mujeres palestinas y mostrar su relevancia en la resistencia palestina.