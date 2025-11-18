Arrasate'Hijas de la Nakba' dará voz y relevancia a las mujeres en la resistencia palestina
El documental dirigido por Estela Falastin se proyectará mañana en el Ezker Kultur Gunea en abierto para el público hasta completar aforo
Kepa Oliden
arrasate.
Martes, 18 de noviembre 2025, 20:11
El documental titulado 'Hijas de la Nakba' dará voz a las mujeres palestinas en la proyección que tendrá lugar mañana jueves día 20 en el local de Debagoieneko Ezker Kultur Gunea (Aldai kalea, 9) a las 18.30 horas. La entrada a la proyección es gratuita y abierta al público en general hasta completar aforo.
'Hijas de la Nakba' recoge las fechas y sucesos más significativos de la colonización del territorio palestino del último siglo y de qué manera las mujeres palestinas han participado y han estado presentes en todas las formas de lucha y resistencia contra la ocupación colonial, primero británica y posteriormente sionista. El documental relata cómo cada una de ellas, a su modo, hace frente a la colonización israelí, a un sistema patriarcal que se endurece con la colonización y a una mirada occidental que las relega a un papel de víctimas.
'Hijas de la Nakba' está dirigido por Estela Falastin, traducido por Salam Akhras Mazloum y producido por Veus Producciones. Participan en el audiovisual Khitam Saafin, Mariam Abu Turki, Leila Khaled, Jaldía Abubakra, Doha Asous, Manal Tamimi, Nisreen Azzeh y Hawa Kawaja.
Originalmente 'Hijas de la Nakba' fue subido al canal de Youtube de Alkarama. Tras lograr más de 35.000 visualizaciones, el canal fue censurado en julio de 2025 y con ello también se censuró el documental.
Debagoieneko Ezker Kultur Gunea ha programado la proyección del documental con el objetivo de dar voz a las mujeres palestinas y mostrar su relevancia en la resistencia palestina.