Grandes voces darán vida a 'La Traviata' este domingo en el Amaia antzokia

El Amaia acoge este domingo a las 19.00 'La Traviata', uno de los grandes títulos del género operístico basado en Violetta como heroína icónica.

El elenco estará compuesto por las sopranos Yeonjoo Park o Gabrielle Philiponet en el papel de Violetta. David Baños o Haruo Kawakami serán los encargados de dar vida a Alfredo. «Hasta el mismo día no podremos concretar qué intérpretes se subirán al escenario del Amaia, pero todas y todos son grandes figuras de la lírica», explica Manu Gallardo, miembro de Ozenki elkartea.

A estas intérpretes se les unirá la orquesta sinfónica de la compañía Ópera 2021 y una veintena de voces del Coro Siciliano. 'La Traviata' estará dividida en tres actos y tendrá una duración aproximada de 150 minutos.

Con menos de 40 entradas disponibles, el Amaia rozará el aforo completo. «Estamos muy contentos con la respuesta que hemos obtenido por parte del público de Debagoiena», aclara Gallardo. Aquellos amantes de la ópera que todavía no hayan adquirido sus entradas, podrán hacerlo en los canales habituales del teatro Amaia.