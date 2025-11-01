El futuro también se puede cocinar

Kepa Oliden Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Rocío, Alejandra, Misren... forman parte de las 15 mujeres y 12 hombres que 'cocinan' su futuro profesional en el marco del proyecto 'Etorkizunari sukaldatzen', un innovador programa formativo puesto en marcha por Ausolan Fundazioa, Bastida Akademia y Sarean Fundazioa y que «busca ofrecer oportunidades reales de empleo a personas con mayores dificultades de inserción laboral», explica Xabier Arnaiz, de Bastida Akademia.

Este programa «combina formación técnica en cocina con prácticas profesionales y compromisos de contratación, ofreciendo una vía sólida para acceder al mercado laboral en un sector con alta demanda».

Durante los próximos seis meses –hasta marzo de 2026– los participantes completarán entre 420 y 440 horas de formación técnica, además de 120 horas de prácticas por grupo (los alumnos se distribuyen en dos grupos) en entornos laborales reales, previstas entre enero y abril de 2026.

Las prácticas profesionales se llevarán a cabo en Ausolan. La cooperativa de catering acogerá a alumnos durante su periodo de prácticas, facultando su integración en entornos laborales reales.

Además, añade Arnaiz, el programa «incluye un compromiso firme de al menos cuatro contrataciones al finalizar la formación, principalmente en puestos de ayudante o auxiliar de cocina».

Las tres entidades promotoras –Ausolan Fundazioa, Bastida Akademia y Sarea Fundazioa– comparten una misma visión: que la educación y la formación son herramientas poderosas para fomentar la igualdad de oportunidades y construir una sociedad más justa.

Bastida Akademia imparte la formación en su Escuela de Hostelería, y Ausolan el entorno laboral con prácticas y con contrataciones.

Por su parte, Sarea Fundazioa será la encargada de realizar la orientación y el seguimiento individualizado de cada participante, asegurando un acompañamiento continuo durante todo el proceso formativo y de inserción.

«Experiencia muy positiva»

La peruana Rocío Andrade aseguraba que «aquí estamos aprendiendo mucho, es un experiencia formativa muy positiva». Rocío era cocinera profesional en su país. Llegada hace dos años, «ahora estoy aprendiendo mucho con la cocina vasca». Sus paisanos, dice, «me animan a que abra un restaurante que fusione la gastronomía peruana y vasca».

Junto a ella, la colombiana Alejandra batía con brío con la varilla. «Me encanta la cocina y me apasiona la repostería, aunque nunca he trabajado en un restaurante».

Ahora «estoy cursando esta formación para intentar encontrar un trabajo en la cocina de un restaurante. Quiero aprender la cocina vasca. Ahora tengo un bebé aquí y en el colegio aprenderá y se habituará a la comida de aquí, y también por esta razón quiero dominar la gastronomía local».

Misren, hija de marroquíes nacida aquí, está aquí «para aprender, y de hecho ya estoy aprendiendo cosas nuevas». Como sus compañeras, quiere labrarse un empleo «cocinando a domicilio o en un comedor de Ausolan».