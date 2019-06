El futuro de Kirschbaum marca el diseño de la plantilla del MU Rendimiento. El norteamericano Zack Kirschbaum ha completado una buena temporada. / AITOR Markel López y Guillermo Sedano, que se incorpora al staff técnico, son las únicas bajas confirmadas AITOR ZABALA ARRASATE. Sábado, 15 junio 2019, 00:57

La paz reina en las canchas de baloncesto, pero no así en los despachos, donde la directiva del Ointxe! trabaja ya en la configuración del equipo para la próxima temporada. En principio no se esperan grandes cambios y todo apunta a que buena parte de la plantilla va a continuar, tal y como manifestó el preparador del equipo, Iñaki Ogara 'Arri'. «Tenemos las bajas de Markel López y Guillermo Sedano. Este último va a dejar el equipo, pero no el club, ya que se va a incorporar al staff técnico. Seguirá con nosotros, pero con unas responsabilidades distintas a las que tenía como jugador».

Lo que todavía no se puede confirmar es la continuidad de Zack Kirschbaum. El pivot norteamericano está animado por la idea de seguir un año más defendiendo los colores del Mondragon Unibersitatea en la Liga EBA, pero el acuerdo entre el club y el jugador todavía no se ha plasmado en una prolongación del contrato. El jugador de Las Vegas está estudiando en estos momentos varias ofertas. «Hablamos muy a menudo y su idea es seguir con nosotros. Pero ya sabemos cómo son estas cosas y, al final, puede suceder cualquier cosa. Toda dependerá de las ofertas que le presenten y la valoración que haga de ellas», manifestó el preparador del equipo cerrajero.

La baja de Kirschbaum sería muy importante, pero 'Arri' ya tiene en mente posibles recambios para suplir la baja del pivot de Nevada, si finalmente esta se produjera. «Vamos a esperar a ver cómo se resuelve esta situación. Es cierto que ya hemos hablado con otros jugadores para conocer cuál era su situación, pero sin entrar en demasiados detalles. Queremos estar preparados por si, al final, nos vemos obligados a tener que buscar un sustituto para Zack, pero, de momento, él es nuestra prioridad», señaló Ogara.

Sénior femenino

Ointxe! se ha embarcado en el proyecto de contar con un equipo de baloncesto en la categoría sénior femenina y, con ese fin, ha hecho un llamamiento en el que anima a todas las chicas mayores de 18 años que quieran ponerse a prueba en el deporte de la canasta a contactar con el club en el teléfono 653 014 860 para inscribirse o recabar más información.

La oferta de equipos femeninos del Ointxe! llega, en la actualidad, hasta la categoría júnior. Ahora, se trata de dar un paso más poniendo en marcha un equipo sénior en el que las jugadoras que pasen de la edad júnior puedan seguir practicando este deporte en el equipo cerrajero. Iñaki Ogara ve con ilusión el proyecto, aunque es consciente de las dificultades.

A día de hoy cuentan con tres jugadoras dispuestas a embarcarse en esta aventura. La cifra es insuficiente, pero confían en que se incremente en las próximas semanas. «Hay un vacío de jugadoras de esa edad en Arrasate. La categoría júnior del Ointxe! es muy reciente, lo que hace que en estos momentos no tengamos jugadoras mayores de 18 años. También es cierto que atraer a chicas que nunca hayan practicado este deporte será complicado. De todos modos, queremos ver qué respuesta tiene esta convocatoria y si es posible poner en marcha un equipo sénior al que puedan sumarse las jugadoras de las categorías inferiores una vez que alcancen esa edad. Tenemos un mes por delante para conseguirlo».