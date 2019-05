El fotógrafo internancional Harvey Wang presentará un documental en Kulturate

El prestigioso fotógrafo neoyorquino Harvey Wang presentará su documental 'From darkroom to daylight' sobre la transición de la fotografía analógica a la digital el próximo miércoles 5 en Kulturate (19.00).

El evento ha sido organizado por PhotoGune Espacio con el apoyo del ayuntamiento y de la asociación ArtGazki, será abierto a la ciudadanía y tras la proyección, los asistentes podrán escuchar de boca del propio Wang los detalles sobre la producción del audiovisual.

En el documental Wang narra la transición crítica de la fotografía analógica a la digital, realizando una reflexión sobre dicho cambio que afectó de manera determinante a fotógrafos de todo el mundo.

El filme recoge los testimonios de grandes fotógrafos americanos, acercando al espectador al mundo de la fotografía. Harvey Wang lleva más de 40 años como fotógrafo y más de 25 como cineasta. Es autor de 6 libros y ha recibido numerosos premios.

Cambio profundo

Gran parte del trabajo de Wang ha sido sobre el cambio -la desaparición de los oficios, vecindarios, y formas de vida-. Con la llegada de la era digital, con la cual hemos visto sustituir ampliadoras y laboratorios químicos por ordenadores y software para el proceso de imágenes, él mismo como fotógrafo ha vivido un cambio que le ha afectado profundamente, tanto a él como a su forma de observar el mundo en los últimos 20 años. En el año 2000 Harvey Wang comenzó a disparar en digital pero descubrió que no estaba del todo cómodo con estos nuevos métodos de trabajo. Se preguntaba cómo llevaban el cambio a este nuevo universo fotográfico otros fotógrafos veteranos que como él habían pasado toda sus carreras con el analógico. Así pues decidió utilizar sus habilidades en la fotografía documental y su experiencia como realizador para averiguarlo. El resultado es 'From darkroom to daylight', un libro y una película que enganchan y exploran cómo el cambio dramático del analógico al digital ha afectado a los fotógrafos en su trabajo. Reúne los testimonios de 20 fotógrafos estadounidenses.