El Ford Mugarri tendrá que seguir peleando hasta la última jornada Iturripe. Los hondarribitarras estuvieron más acertados. / AITOR La derrota frente al Il Capo le obliga a sumar un punto ante el Aloña Mendi para evitar el riesgo de descenso A. Z. ARRASATE. Martes, 2 abril 2019, 00:12

El Ford Mugarri careció de argumentos para imponerse al Il Capo Hondarribia. El juego del equipo arrasatearra no tuvo fluidez y terminó cayendo frente al combinado hondarribitarra por un inapelable 17-26. Tras este resultado, el Ford Mugarri (10º, 20 puntos) no tiene otro remedio que sumar por lo menos un punto contra el Fagor Industrial Aloña Mendi en el partido con el que pondrá el punto final a la Liga si quiere evitar cualquier posibilidad de caer en la decimoprimera plaza, que ocupa el CB Muskiz en estos momentos, con 18 puntos. En principio, ese decimoprimer puesto no conlleva el descenso directo (bajan los tres últimos), pero la pérdida de categoría de equipos vascos y el desenlace de la fase de ascenso pueden dar lugar a arrastres que podrían afectar de manera negativa al equipo que acabe en ese lugar.

Por su parte, el Arrasate EB de juvenil masculina ha cerrado el Torneo Primavera como líder tras imponerse al Amenabar ZKE por 24-26, mientras que el equipo de cadete masculino regresó de Elgoibar con una victoria por 25-26 frente al Bankoa. Este triunfo sitúa a los cadetes arrasatearras en el cuarto lugar de la tabla, con siete puntos. Finalmente, el Arrasate EB cadete femenino perdió en la cancha del Ordizia Irurena por 14-7. Las cadetes arrasatearras son colistas de su grupo, con un bagaje de una victoria y siete derrotas.