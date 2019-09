El Ford Mugarri se estrena en Liga con una victoria frente al Il Capo Hondarribia Triunfo. El equipo arrasatearra ha iniciado con fuerza la Liga. / AITOR El equipo arrasatearra se impuso al hondarribiarra por 27-24 en el polideportivo Iturripe y piensa ya en su próximo rival, el Ugeraga EB A.Z. ARRASATE. Martes, 24 septiembre 2019, 00:14

El Ford Mugarri superó con nota el difícil reto que le llevó a enfrentarse al Il Capo Hondarribia el mediodía del pasado domingo en Iturripe en su estreno en la competición liguera. Los jugadores de Patxi García rayaron a un gran nivel y se impusieron al combinado hondarribiarra, filial del CD Bidasoa, por 27-24.

Esta victoria ante un rival que se postula como favorito a pelear por el título liguero, tiene que servir al equipo arrasatearra para cobrar nuevos brios y encarar con un plus de ilusión sus próximos compromisos. El primero de ellos tendrá como escenario a la localidad vizcaína de Sopelana, donde el Ford Mugarri va a medirse al Ugeraga EB. El conjunto vizcaíno no ha tenido un inicio de Liga tan positivo como el de los arrasatearras, ya que no pudo evitar la derrota frente al Universidad Deusto Loyola por 31-22.

Juveniles y cadetes

Por su parte, el Arrasate EB que disputa el Campeonato de Gipuzkoa juvenil masculino cayó por 28-18 en su visita a la cancha del Egia Baztarre, mientras que los cadetes perdieron frente al La Salle por 22-27.