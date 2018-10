Ford Mugarri busca ante el Ugeraga su primer triunfo Apoyo. Los locales quieren hacer valer el factor cancha para sumar sus primeros puntos. / AITOR Las bajas vuelven a ser un lastre para los arrasatearras en el choque contra el equipo de Sopelana AITOR ZABALA ARRASATE. Sábado, 20 octubre 2018, 01:03

El polideportivo Iturripe acoge hoy, a partir de las 18.00, el encuentro del Campeonato de Euskadi sénior masculino que enfrentará al Ford Mugarri Arrasate y el Ugeraga EB. El equipo preparado por Patxi García encara el partido contra el combinado de Sopelana con las miras puestas en estrenar su casillero de puntos, algo que todavía no ha sucedido cuando se han disputado las tres primeras jornadas de liga. El reto, sin embargo, no va a ser nada sencillo. Las bajas vuelven a marcar la convocatoria del equipo arrasatearra, a lo que se suma que algunos de sus jugadores de referencia no están al 100% y van a tener que encarar con muchas precauciones el partido de esta tarde. Pese a todo, Patxi García se muestra contento con el rendimiento de sus jugadores. «Sabíamos que nos enfrentábamos a una temporada muy dificil. La marcha de jugadores importantes nos ha obligado a rehacer casi completamente el equipo. Todavía no hemos ganado, pero estamos compitiendo. Si la suerte nos acompaña y las lesiones nos dan un respiro, los buenos resultados llegarán. El objetivo de este año es que los jugadores crezcan, que ganen experiencia, y veo cosas que me están gustando», indicó el técnico del Ford Mugarri.

El rival de los arrasatearras esta tarde llega a este encuentro clasificado en el noveno lugar de la tabla con un balance de una victoria y dos derrotas. El Ugeraga EB debutó en la competición perdiendo en su propio campo frente al Ereintza Beissier por 26-28 y, una semana después lograba los dos únicos puntos que ostenta en estos momentos en su casillero tras vencer a domicilio al Universidad de Deusto Loyola por 23-28. En la última jornada volvió a jugar en su campo y, tal y como sucedió en su estreno liguero, terminó perdiendo. En esta ocasión fue el Gure Auzune el que se llevó los puntos del polideportivo Urko de Sopelana al alzarse con la victoria por 30-32.

Categorías inferiores

El Arrasate EB (juvenil masc.) jugará mañana, a las 10.00, contra el Ereintza Beissier en Errenteria. Por su parte, los cadetes del Arrasate EB y el Aloña Mendi medirán sus fuerzas en Iturripe a las 16.00 de esta tarde. Este encuentro se verá precedido a las 12.30 por el choque del Campeonato de Gipuzkoa cadete femenino de la categoría Participación que enfrentará al Arrasate EB y al EKA Laudio.