«Ni los fiscales ni los jueces van a resolver este problema, y la alcaldesa lo sabe» EH Bildu plantea más policía local y mejor formada, prevención y blindar las puertas ARRASATE. Domingo, 12 mayo 2019, 01:25

La candidata a alcaldesa por EH Bildu, la abogada Maider Morrás, aseguró que «ni los fiscales, ni los jueces, ni siquiera la cárcel van a resolver el problema de seguridad ciudadana» que sufre Arrasate. Y añadió que la alcaldesa «lo sabe. ¿Cómo es posible que diga que no puede hacer nada? ¿Qué irresponsabilidad es esa?» interpela la alcadable por EH Bildu. Morrás afirmó que este problema se veía venir. «Hace cuatro años la Policía Municipal nos avisó de que los robos y altercados iban a ir en aumento». María Ubarretxena era concejal y «tenía conocimiento de ello pero no ha hecho nada y por ello nos encontramos en esta situación tan grave». La candidata señaló que «son muchos más de 16 los autores de los robos y altercados» que se suceden en el municipio. «Pueden ser más de 40 si sumamos los 16 contra los que se ha actuado, los que aún no están fichados y los que vienen de fuera a robar a un Mondragón totalmente desprotegido». Esa impunidad estaría alentando la incorporación de más jóvenes politoxicómanos a esta caterva de delincuentes. Morrás decía que la solución pasa por incrementar la plantilla de la Policía Municipal «lo que haga falta», formar a los agentes para que patrullen por los puntos estratégicos, mejorar la iluminación callejera y blindar las puertas de bares y comercios... e instaurar un sistema de mediación de conflictos y de intermediación.