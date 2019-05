La fibra se abre camino en el casco Enfado. Los hosteleros de la zona medieval se sienten discriminados. / K.O. El ayuntamiento instalará la infraestructura y cobrará un canon de uso a las operadoras | Ninguna compañía se ha embarcado en instalar la fibra óptica debido a los costes derivados de los requisitos urbanísticos KEPA OLIDEN ARRASATE. Viernes, 31 mayo 2019, 00:11

Monumentalidad y fibra óptica no congenian en el casco histórico de Mondragón. Las cuatro calles que conforman la 'almendra' medieval -Olarte, Ferrerías, Erdikokale e Iturriotz- rezuman patrimonio arquitectónico-histórico pero carecen de acceso a la fibra óptica. Con la única salvedad del edificio consistorial, que sí dispone de fibra óptica, comerciantes, hosteleros y residentes del casco histórico llevan años reclamando infructuosamente la instalación de esta infraestructura de comunicaciones de alta capacidad. «Nos sentimos discriminados» se quejaba un hosteleros de Erdikokale. «Fuera (del casco histórico) todos tienen fibra y nosotros tenemos que soportar fallos con el datáfono y otras limitaciones en la transmisión datos». Este hostelero no ocultaba su enojo ante el hecho de que el ayuntamiento disponga de fibra óptica y las calles adyacentes, no. «Es una falta de respeto», decía.

Normativa estricta

La normativa urbanística que vela por la preservación de los valores arquitectónicos del casco histórico medieval es muy estricta: están terminantemente prohibidos los tendidos de cables en las fachadas. Cuando los operadores de fibra óptica se topan con esta restricción «se levantan de la mesa y abandonan la reunión con el ayuntamiento». Un veterano electricista e instalador de antenas ilustraba así la reacción de unos operadores que no se avienen a instalar la fibra óptica en el casco «porque no les sale a cuenta».

Telefónica, Euskaltel, Más Móvil, Orange... no están dispuestos a costear la inversión de tiempo y dinero que requiere una obra civil para abrir zanjas y soterrar el cableado hasta cada portal, y a continuación negociar con el vecindario para desplegar el tendido por la cárcava hasta cada domicilio.

El resultado es que los operadores de fibra óptica han perdido todo interés por el casco viejo arrasatearra. «Dicen que no les salen las cuentas», explicaba el concejal de urbanismo en funciones Ibon Arrupe (PNV). Este edil ha mantenido «muchas reuniones con Telefónica» y la respuesta que recibía de la operadora cada vez era que «dado el pequeño volumen de población del casco histórico arrasatearra, no les compensaba; si fuera del tamaño del de Bilbao, entonces sí...».

Desbloqueo

Esta situación de bloqueo se podría resolver esta misma legislatura, según Arrupe. El ayuntamiento va a asumir los costes de soterramiento de las conducciones que distribuirán el tendido de fibra óptica por todo el casco histórico. Y después negociará con los diferentes vecindarios para tender el cableado por las cárcavas.

Canon de uso

Pero el consistorio tiene intención de rentabilizar esta inversión cobrando un canon a cada operador que preste servicios a través de la infraestructura municipal. Se trata de una práctica que han aplicado otros ayuntamientos que se han visto envueltos en una situación similar.

Las cárcavas, añadía Arrupe, son espacios públicos, y un buen número de ellos han sido ya recuperados para usos como el que ahora se proyecta para instalar la fibra óptica. Sin embargo, aún hay cárcavas que permanecen 'ocupadas' por comercios y viviendas que con el paso de los años han ido colonizando este espacio público con construcciones irregulares.

El consistorio, según Arrupe, cada vez que concede una licencia de obras en el casco histórico, exige que se despeje el tramo correspondiente de cárcava, una obligación que en ocasión resulta «traumática» para el afectado. En cualquier caso, el veterano electricista antes citado, sacaba los colores a los servicios técnicos municipales por su falta de previsión «al no introducir todas las infraestructuras necesarias cuando hace no muchos años se llevaron a cabo obras en diversas calles del casco histórico». Ahora habrá que volver a abrir zanjas en plena zona peatonal con las inetivables molestias.