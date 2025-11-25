La exposición 'Desatando a Mon-Dragón' se inaugura este jueves con 2 performances

La exposición colectiva 'Gordeten dala Mon-Dragoe-n/Desatando a Mon-Dragón' se abrirá al público este jueves 27 con un evento inaugural que ... incluirá dos performances artístico-escénicas, en una de la cuales participará la Comparsa de Gigantes y Kilikis de Arrasate.

La inauguración de la muestra tendrá lugar a las 19.00 horas en los claustros de Kulturate. Se trata de una exposición multidisciplinar comisariada por Maite Mugerza y en la que participan los artistas Cata Rubio, Iraia Pérez, Oier Díaz e Izar Okariz. Tras la presentación de rigor, el dúo artístico formado por Cata Rubio e Izar Okariz ofrecerá una performance a las 19.20, a la que seguirá a las 19.45 una segunda performance de Iraia Pérez y la comparsa de Gigantes y kilikis.

Hasta el 20 de diciembre

La muestra permanecerá abierta del 27 de noviembre al 20 de diciembre, de lunes a sábado, en horario de 17.30 a 20.30.

Como se desprende de su título, la exposición hace referencia al dragón que figura en el escudo de la villa, tomando como ejes el imaginario fantástico y los cambios de escala. El dragón es, precisamente, una criatura fantástica y también una figura fuera de la escala habitual. Entre los artistas que participan en la exposición, hay quienes suelen trabajar con elementos muy pequeños y mínimos, mientras que otros tienden al extremo contrario: mostrarse con contundencia, expandirse y apostar por lo monumental. Entre esos dos extremos se sitúa el carácter grotesco que a menudo acompaña a la fantasía: inadecuado y sorprendente a la vez, terrorífico y atractivo, incluso paródico.

Los gigantes y cabezudos también son criaturas grotescas y fuera de escala, razón por la cual se ha invitado a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Arrasate, que celebra su 40 aniversario.

Programa Harriak 2025

Esta exposición se enmarca en el programa Harriak 2025, una iniciativa de eremuak apoyada por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

Harriak tiene como objetivo fomentar la sensibilidad hacia la creación artística contemporánea, fortaleciendo los vínculos entre la sociedad y el arte actual y apoyando a artistas emergentes o con menor visibilidad para que puedan mostrar su trabajo. Para avanzar en esta dirección y dar mayor autonomía a las casas de cultura, desde 2024 se ha puesto en marcha la segunda fase del programa en Kulturate: Harriak Bira.

Artistas participantes

Cata Rubio, graduada en Bellas Artes, realiza acciones en directo utilizando las características específicas de cada lugar: una playa, un paseo marítimo, una universidad... Sus obras, desarrolladas con tablas de madera, pintura, fotografía y vídeo, destacan por su gran tamaño. Es miembro del colectivo Kikeku (haurreskola).

Iraia Pérez, Graduada en Bellas Artes, trabaja el directo y el espacio público a partir del sonido, utilizando como material los sonidos que produce con su boca, su voz y el micrófono. Los transforma y reproduce generando bucles sonoros. Actualmente es miembro de los colectivos Kikeku (haurreskola) y Neskachas.

Oier Díaz, licenciado en Bellas Artes, ha recibido ayudas a la creación del Gobierno Vasco y participó en el proyecto Kalostra en Donostia. Trabaja escultura, vídeo, imagen y performance, abordando la imagen y el fondo con la misma atención con la que observamos aquello que nos interesa en la vida cotidiana.

Izar Okariz, graduada en Bellas Artes, realiza trabajos en directo y también desarrolla escritura. Ha trabajado como performer para otros artistas, entre ellos en 'Time is Falling Asleep in the Afternoon Sunshine'.

Utiliza materiales sencillos, como escayola, lana o arcilla. Además, practica kárate. Es miembro del colectivo Kikeku (haurreskola).