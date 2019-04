Excursión montañera de Gatzagain a Urkulu con una alubiada en Bedoña como remate Travesía. La excursión finalizará en el embalse de Urkulu. / DV La marcha organizada por Besaide ME tendrá lugar el 11 de mayo y consta de un recorrido de 19 kilómetros y un desnivel de 700 metros A. Z. ARRASATE. Martes, 30 abril 2019, 00:22

Besaide ME ha programado para el 11 de mayo una marcha montañera entre Gatzagain y Urkulu, a la que habrá ocasión de poner colofón con una alubiada en Bedoña. La marcha comenzará a las 7.30 horas en Garibai, donde los excursionistas tomarán un autobús que les llevará hasta Gatzagain. A partir de aquí, les espera un recorrido de 19 kilómetros y un desnivel positivo de 700 metros que permitirá a los montañeros conocer nuevas sendas y disfrutar de los rincones que guarda esta ruta. Durante el recorrido se hará un alto en la txabola de Leixargarate para recuperar fuerzas con un hamaiketako incluido en el precio de la inscripción. La travesía concluirá en Urkulu, donde un autobús esperará a los excursionistas para trasladarlos a Arrasate, aunque los que lo deseen podrán sumarse a una alubiada en el restaurante Errasti de Bedoña.

El precio de la excursión (incluida la alubiada) es de 35 euros. Los que opten por participar solo en la travesía pagarán 10 euros. Los no federados abonarán cinco euros más para hacer frente al gasto del seguro. Los interesados tienen hasta el 8 de mayo para inscribirse a través de los cajeros autómaticos o internet (Laboral Kutxa IBAN 3035 0001 51 0010000193; Kutxabank IBAN 2095 5055053 106100 9519) indicando nombre y apellidos. También se puede pasar por las oficinas de Besaide ME los días 7 y 8 de mayo entre las 19.30 y las 20.30 horas. Este llamamiento se hace especialmente extensivo a los no federados, que están obligados a personarse en el local de Besaide con el DNI para tramitar su seguro.