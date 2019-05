Excursión de Debagoiena TXE a tierras de Cantabria los días 8 y 9 de junio Bicicleta. Grupo de ciclistas del Debagoiena Txirrindulari Taldea. La prueba incluye dos marchas en bicicleta y está abierta tanto a socios como a no socios del club cicloturista A.Z. ARRASATE. Domingo, 12 mayo 2019, 01:25

El club cicloturista Debagoiena TX ha programado una salida con destino a tierras de Cantabria para el fin del semana de los días 8 y 9 de junio. Con la localidad de Liérganes como base de operaciones, el sábado completarán una marcha con salida y llegada en esta localidad, en la que transitarán por San Roque de Riomiera (alto del Caracol), el Portillo de la Lunada y el Puerto de la Sía y Arredondo.

La salida del día siguiente tendrá como hitos los pasos por Entrambasaguas, Cubas, Pedreña, Astillero, Igollo de Camargo, Escobedo, Astillero y Peña Cabarga (opcional). Los cicloturistas afrontarán un recorrido aproximado de 100 kilómetros en cada jornada, con la diferencia de que el sábado deberán superar un desnivel positivo acumulado de 3.500 metros, mientras que el desnivel del recorrido del domingo será de 1.100 metros. Según han adelantado desde el club cicloturista, el precio de la excursión se situará en el entorno de los 50 euros por persona. El desayuno no está incluido (3 euros por persona en el mismo hotel).

La salida está abierto tanto a socios del club cicloturista como a aquellos que no lo sean. Los no socios interesados en participar o recabar información pueden contactar con el club cicloturista en el e-mail debagoiena.tx.t@gmail.com.

Marcha montañera

El 1 de junio se celebrará la XVIII Marcha de Veteranos del grupo de montaña Besaide ME, con un recorrido entre Donostia y Orio que se cerrará con una comida en el restaurante Kirkilla de Zarautz. Los interesados tienen hasta 23 de mayo para inscribirse. Las plazas son limitadas. El precio para los socios de Besaide ME federados es de 46 euros, los socios no federados y los federados no sean socios pagarán de 48 euros, y los que no sean ni socios ni federados abonarán 51 euros. Los pagos tendrán que realizarse en la cuenta ES11.3035.0001.5900.1013.3101.

Efectuado el pago será obligatorio pasar por la sede de Besaide ME (14, 16, 21 y 23 de mayo entre las 19.30 y las 20.30) para dar los datos de la inscripción, presentar el justificante de pago y validar así la reserva.