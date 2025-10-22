La Escuela Oficial de Idiomas aún dispone de plazas para alemán, francés e inglés

Aún quedan plazas disponibles en la Escuela Oficial de Idiomas para el curso 2025-2026 para cursar estudios en los idiomas alemán, francés e inglés. Estas materias se imparten en el aula desplazada que la Escuela Oficial de Idiomas de Eibar tiene en la plaza Arimazubi, y aún quedan algunas plazas libres.

El precio para todo el curso, incluido el examen, es de 72,36 euros. Hay dos convocatorias de examen, en mayo y en septiembre, y se pueden obtener títulos oficiales.

Los interesados pueden inscribirse llamando al 943 89 92 75 o escribiendo al correo electrónico eoieibarheo@gmail.com.

Según han informado desde la Escuela Oficial de Idiomas, todos los grupos están en marcha. En total, nueve grupos: uno de alemán, dos de francés y seis de inglés. Pero aún quedan plazas libres para nivel de alemán B2.1; para los cursos de nivel de francés A1 y A2, y para los nivel de inglés A2, B1, B2.1, B2.2 y C1

Este año el nivel B2.2 de inglés también se ofrece en modalidad semipresencial, es decir, una clase presencial los martes y otra desde casa, en el horario que se desee a través de la plataforma Moodle.

En caso de duda, los interesados pueden contactar con la Escuela Oficial de Idiomas en el enlace https://eoieibarheo.hezkun-tza.net/eu/inicio1.