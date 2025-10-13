Entrañable último adiós a Axi Bengoa

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Familiares, amigos y hosteleros dedicaron un entrañable último adiós a Asier 'Axi' Bengoa, cuyo retrato preside el mural pintado en la pared del bar que regentaba en la plaza Sebero Altube. Frente al establecimiento se congregaron en la tarde-noche del sábado cientos de amigos de Axi para rendirle un emotivo homenaje con txalaparta y dantzaris y txistularis, y las intervenciones de Juan Luis Arexolaleiba 'Gatxi', Jaime Bengoa e Iñigo Gutiérrez. Para la ocasión incluso se reabrió el bar, cerrado desde el fallecimiento de Axi en agosto. También hubo una gran parrillada.