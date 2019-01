Eneko Carrascal (Atleta de la Real Sociedad): «Busco los 16 metros en triple salto y los 7,50 en longitud» Preparación. Eneko Carrascal en una carrera de 200 metros, prueba que compagina con las de saltos. AITOR ZABALA ARRASATE. Domingo, 6 enero 2019, 00:22

Eneko Carrascal (Arrasate, 1999) está teniendo un inicio de temporada que invita al optimismo. Su experiencia en Estados Unidos ha quedado atrás, como si de un mal sueño se tratara. Una vez en casa, ha recuperado las sensaciones que le llevaron a ser una de las promesas del atletismo vasco y estatal en las modalidades de longitud y triple salto, y tras completar una brillante campaña en las filas del Arrasate Kanpanzar Atletiko Taldea, ahora afronta un nuevo desafío defendiendo los colores de la Real Sociedad.

-La temporada de pista cubierta acaba de comenzar y está acreditando un buen momento de forma. Así lo demuestran las marcas en 200 metros (23,05), longitud (7,37 metros) y triple salto (14,85 metros) que ha obtenido en las pruebas que han abierto el calendario. ¿Cuáles son sus objetivos en estas pruebas?

-Mi registro en 200 metros me sirve de referencia para las pruebas de longitud y triple salto. Mis participaciones en estas pruebas tienen como objeto ver cómo estoy de velocidad para encarar en las mejores condiciones las pruebas de salto. No tengo ninguna marca en mente en esa prueba. Otra cosa bien distinta son mis ilusiones de cara a la longitud y al triple salto. En longitud me gustaría superar la marca de los 7,50 metros. Mi mejor registro personal en esta prueba es de 7,37 metros. Se que me he marcado un objetivo ambicioso, pero intentaré conseguirlo. Por otro lado, mi mejor marca en triple salto es 15,80 metros. En este caso, mi reto es superar esta distancia en la temporada de pista cubierta y llegar hasta los 16 metros en la temporada de pista al aire libre.

-Sus marcas le sitúan entre los mejores saltadores de España en la categoría sub-23. No parece descabellado apostar porque Eneko Carrascal va a estar en la pelea por las medallas en los campeonatos estatales de esa categoría.

-El Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta de la categoría sub-23 se disputa el fin de semana del 8 de febrero. En principio, mi objetivo en la modalidad de triple salto es conseguir una medalla, y si es la de oro, mejor. En salto de longitud también me gustaría llegar al Campeonato de España con la opción de estar en la pelea por los metales. Soy consciente de que soy el más joven de la categoría, pero tengo ilusión por hacer frente a los mayores.

-¿A quiénes ve como sus principales rivales en la lucha por hacerse con un puesto en el podio?

-La igualdad en triple salto es alta. Somos varios los saltadores con marcas similares, así que puede pasar cualquier cosa. Por otro lado, el favorito en la prueba de longitud es Héctor Santos, pero en estos momentos está lesionado y no sé si se podrá recuperar para estar en las mejores condiciones en el Campeonato de España.

-Pocos días después del campeonato sub-23 se disputa el Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta. ¿Incluye esta cita en su calendario?

-El salto de calidad que hay de la categoría sub-23 a la categoría absoluta es importante. Pero se disputa una semana después del campeonato sub-23 y mi idea es estar presente en los absolutos.

Objetivos como club

-Una de las novedades de esta temporada ha sido su fichaje por la Real Sociedad. Ya ha tenido ocasión de defender los colores del club donostiarra. ¿Con qué objetivo afronta la Real Sociedad la campaña?

-El 30 de diciembre tomamos parte en la Copa de Euskadi y el 2 de febrero disputaremos la Copa del Rey. La competición tendrá lugar en San Sebastián y equipos de toda España estarán presentes en ella. Después tendremos por delante la competición de Liga, con varias jornadas de competición en distintos lugares de España. Nos gustaría terminar entre los tres mejores. Es una meta que la Real Sociedad ha estado muy cerca de alcanzar los últimos años. Ha quedado cuarta y quinta, pero esta temporada creo que lo vamos a conseguir. Ha incorporado a gente muy buena y tiene jóvenes con proyección. Veo factible pelear por ese tercer puesto.

-Ha cambiado de club, pero supongo que la presencia de tantos arrasatearras en la Real Sociedad le habrá hecho sentirse como en casa

-Es cierto. Iñigo Uribarren, Istar Dapena y Jonathan Pérez ya estaban en la Real Sociedad y este año hemos llegado Ibai Fernández y yo.