Encierro, desfile de la Comparsa y concierto de la Banda en Monterrón ARRASATE. Domingo, 23 junio 2019, 00:10

La jornada festiva de San Juan se despertará mañana lunes con los sones de la charanga Izenbakuak, que partirá a las 8.30 desde Arbolapeta en una marcha organizada por la asociación animalista Uluak. Media hora más tarde, el habitual cohete anunciará a las 9.00 el primer encierro con reses de la ganadería Manzarbeitia con salida desde Erdikokale hacia Kanpantorpea y de ahí a la plaza de toros portátil instalada como de costumbre en la plaza Arizmendiarrieta. Posteriormente, habrá vaquillas en el ruedo.

A la misma hora (11.00) en que se inicia en la parroquia la solemne misa mayor de San Juan, la comparsa de gigantes y cabezudos iniciará su pasacalle a la vez que la Banda de Arrasate Musikal. Comparsa y Banda confluirán a las 11.30 en Sebero Altube para ofrecer una actuación conjunta.

Al término de la misa mayor, en la plaza una pareja de dantzaris bailará ante la corporación municipal y la imagen de San Juan el aurresku de honor y el zortziko de San Juan.

El edificio Etxaluze acogerá a las 12.30 el homenaje que anualmente tributa el ayuntamiento a los mayores de 80 años.

El parque de Monterrón volverá a congregar a numeroso público en el tradicional concierto de la Banda de Arrasate Musikal que dirige Mikel Markiegi. En el programa: 'La Millor Terra del Mon' (Ernesto Rosillo), 'La leyenda del Beso' (Soutullo y Vert), 'The Saint and the City' (Jacob de Haan), 'Mecano' (Cano) y 'México' (Francis López).

Fuegos artificiales

La programación de tarde arrancará con el campeonato de 'street boulder' y las olimpiadas que organiza la comisión de txosnas a las 17.30 horas. A las 19.00 le seguirá el concierto ofrecido por Ekiñe Casado eta Txerrikumeak.

Una exhibición de recortadores en la plaza de toros y el pasacalle de los gaiteros y el grupo de viento de Arrasate Musikal ambientarán las fiestas de 19.30 en adelante.

El lanzamiento de los fuegos artificiales desde Santa Bárbara a las 23.00 dará paso a la propuesta músico-teatral 'Ez dok Hiru' de la mano de la compañía Tartean. Un espectáculo que realiza un repaso irónico, absurdo y divertido del imaginario musical del País Vasco

A la misma hora Oihan Vega animará la plaza con su diskofesta y DJ-Bull hará lo propio a las 01.00 en las txosnas.