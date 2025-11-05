EAJ-PNV pide iniciar este año la ampliación del Txiki Txoko para la próxima primavera

El Diario Vasco arrasate. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV ha solicitado al Ayuntamiento que adjudique las obras de ampliación del Txiki Txoko de Maalako Errabala antes de que finalice 2025, de modo que el nuevo espacio pueda abrir sus puertas en la primavera de 2026.

«Llega el invierno y el uso del Txiki Txoko se multiplica. Es el momento de pasar del papel a la realidad y hacer efectiva una ampliación largamente esperada por las familias de Arrasate», ha afirmado el portavoz del PNV Ander Garay.

El Txiki Txoko nació en 2018, durante el gobierno de EAJ-PNV, como respuesta a una petición de las familias arrasatearras. Debido a su éxito y a la creciente demanda, en abril de 2024, EAJ-PNV propuso ampliar las instalaciones aprovechando que el local contiguo había quedado libre.

La iniciativa fue analizada y aprobada por el Gobierno municipal, y en febrero de 2025 se firmó el contrato de alquiler del nuevo local.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha trabajado en el estudio técnico y el presupuesto de las obras de adecuación y legalización de la actividad, definiendo los servicios que se ofrecerán en cada zona, espacio para niñas y niños de entre 0 y 2 años en el nuevo local, y el actual para los y las menores de entre 2 y 6 años..

EAJ-PNV recuerda que la propuesta lleva más de un año sobre la mesa, y que ya se han pasado dos inviernos con un espacio insuficiente para la alta demanda actual.

«Tenemos el proyecto aprobado, el local alquilado y suficiente remanente para afrontar el proyecto antes de acabar el año. Solo falta la voluntad de adjudicar y ejecutar las obras. Si actuamos ahora, este será el último invierno con falta de espacio, y el próximo, las familias podrán disfrutar de un Txiki Txoko digno, amplio y acogedor», ha subrayado el portavoz jeltzale Garay.