Duelo en la zona baja entre el Ford Mugarri y el Ereintza Beissier Puntos importantes. El Ford Mugarri quiere hacer valer el factor cancha frente a un rival directo. / AITOR El combinado arrasatearra aspira a estrenar su casillero de triunfos como local en el partido que disputará en Iturripe a las 18.30 horas AITOR ZABALA ARRASATE. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:35

El Ford Mugarri Arrasate y el Ereintza Beissier medirán sus fuerzas en el polideportivo Iturripe hoy, a las 18.30. El combinado arrasatearra llega a este encuentro animado por el doble objetivo de encadenar su segunda victoria consecutiva tras imponerse el pasado fin de semana al Siglo XX Plater Prestatuak y estrenar su casillero de victorias como local, algo que, a día de hoy, todavía no ha sido posible

Su rival de esta tarde, el Ereintza Beissier, tampoco está para muchas alegrías. Después de las ocho primeras jornadas suma seis puntos lo que le pone al alcance de los equipos que ocupan los últimos lugares de la clasificación, entre los que a día de hoy está el combinado arrasatearra. El Ford Mugarri es decimosegundo, con cuatro puntos, y una victoria hoy le permitiría superar en la tabla al conjunto errenteriarra.

Patxi García es consciente de que el desafío no va a ser fácil. De hecho, cree que el puesto del Ereintza en la tabla no se corresponde con su potencial. «Pensaba que iba a estar más arriba en la clasificación. El año pasado les ganamos los dos partidos que jugamos, pero después de pelear mucho. Nosotros hemos tenido que renovar el equipo por la marcha de varios jugadores y ellos mantienen prácticamente el mismo plantel, por lo que me extraña verles tan abajo. Al final, si no haces las cosas bien lo pagas. Confiemos en que nosotros estemos acertados y podamos hacernos con los puntos en juego».

García tiene varias bajas para este partido, un handicap que se suma a la falta de experiencia en la categoría de muchos de sus jugadores. El equipo está en la zona delicada de la clasificación pero el técnico del Ford Mugarri ve motivos para la esperanza. «Los jugadores se están haciendo poco a poco a la categoría. Van ganando en experiencia y veo al equipo en el mejor momento de la temporada. Si somos capaces de hacer nuestro juego frente al Ereintza, no descarto que los puntos se queden en casa. La Liga es larga y todavía queda mucho en juego».

Categorías inferiores

El Arrasate EB de la categoría juvenil masculina inicia hoy la segunda fase de la competición liguera, disputando la liguilla por los puesto que van del 7º al 12º. Los arrasatearras debutan como locales, midiéndose al Urola en el polideportivo Iturripe a las 16.15 horas.

El equipo cadete masculino también inicia hoy su participación en la segunda fase liguera (puestos del 25ª al 28ª) y lo hará midiéndose al Bergara KE en el polideportivo Labegaraieta a partir de las 12.00. Finalmente, el Arrasate EB de la categoría Participación cadete femenina se desplaza a Gasteiz-Vitoria, donde le espera el Vital Fundazioa. El partido se disputará en el polideportivo Lakua 03-Sansomendi hoy, a partir de las 12.30.