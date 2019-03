Duelo en la zona alta de la tabla entre el MU y el Pas Piélagos en Iturripe Pivot. Kirschbaum. / AITOR El conjunto cántabro ocupa la tercera plaza con 36 puntos, y los arrasatearras son quintos con 33 A. Z. ARRASATE. Sábado, 16 marzo 2019, 01:02

Mondragon Unibertsitatea y Pas Piélagos disputan hoy uno de los choques más atractivos de la Liga EBA. Arrasatearras y cántabros están situados en la zona noble de la tabla y pelearán por los puntos en juego para dar continuidad a su buena trayectoria liguera. Los cerrajeros son quintos con 33 puntos, tres menos que el combinado cántabro, que es tercero con 36 y al que tan solo le separan dos del líder, el Megacalzados Ardoi. El partido tendrá lugar en el polideportivo Iturripe y dará comienzo a las 18.30 horas.

Este no es el único encuentro que se va jugar hoy en la cancha arrasatearra. La cartelera echará a andar con el partido de la Liga Vasca cadete masculina que enfrentará al Mondragon Unibertsitatea-A y al Grupo Zaher ISB a las 12.00. El equipo arrasatearra no conoce la victoria en las seis jornadas que ha disputado hasta la fecha, lo que le hace ocupar el último lugar de la tabla con seis puntos. Hoy tratará de darle la vuelta a esta situación ante un rival que no lo está haciendo mucho mejor. El Grupo Zaher ISB es penúltimo, con siete puntos y una victoria.

Por su parte, el Alkideba Ointxe! y el Bilbao Unamuno medirán sus fuerzas en Iturripe a las 16.00 horas. El equipo arrasatearra peleará por los puntos en juego para mantenerse en la lucha por el liderato de la 2ª División sénior masculina del País Vasco. La clasificación está encabezada por Leioa SBT, con 31 puntos, seguido por el LaSalle, con 30. Justo detrás, con 28 puntos y un partido menos, están los arrasatearras. Por su parte, el Bilbao Unamuno es sexto, con 25 puntos.

Los equipos del Ointxe! también afrontan hoy distintos compromisos lejos de su feudo. El Mondragon Unibertsitatea-C de la 3ª División sénior masculina de Gipuzkoa se desplaza a Lasarte para jugar contra el Ostadar SKT a las 18.00. Finalmente, el Mondragon Unibertsitatea A de la categoría Rendimiento infantil masculina se medirá al Bergara KE en la cancha del colegio Compañía de María a las 10.45, y el Mondragon Unibertsitatea B de la misma categoría se enfrentará al Ordizia KE en el polideportivo Majori a las 12.30.