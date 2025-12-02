Doce acordeonistas internacionales pugnarán por el 'Arrasate Hiria' Los certámenes de acordeón reunirán este fin de semana a la élite internacional y además a instrumentistas de todas las edades y categorías

Kepa Oliden Martes, 2 de diciembre 2025, 13:30

Doce acordeonistas internacionales, entre ellos el vizcaíno Ibon Iracheta Asua y la cántabra Marta Cubas Hondal, pugnarán por el XXXII Arraste Hiria, uno de los 3 trofeos más preciados de la escena internacional. El certámenes se disputará del 5 al 7 de septiembre en el Amaia antzokia, y reunirá a instrumentistas procedentes de Bulgaria, Eslovaquia, Austria, Francia, Finlandia, Eslovenia, Lituania, China y Rusia. Precisamente el ruso Vladimir Stupnikov se proclamó vencedor el año pasado, y habrá ocasión de escuchar a este virtuoso de acordeón en concierto este viernes 5 en Kulturate a las 20.00 horas.

Un jurado internacional fallará el certamen, y el próximo ganador del trofeo del dragón se conocerá al término de la gala de clausura y entrega de premios que tendrá lugar el domingo en el Amaia a partir de las 20.00 horas. Un evento que año contará con la actuación del grupo Aldapeko Basque Latin Jazz.

Singularidad

Como destacaba Maitane Arretxe, de la Asociación Vasca de Acordeón Hauspoz, Arrasate se convertirá este fin de semana en punto de encuentro de acordeonistas de todas las edades y categorías. Una singularidad que compagina el elitista certamen internacional con otras competiciones de ámbito estatal y vasco la participación de estudiantes de consevatorios y de escuelas de música.

La villa cerrajera será escenario del II Certamen de Música de Cámara de acordeón, en el que se medirán 5 agrupaciones provenientes de de Polonia, Alemania, Portugal, España y el dúo vasco Rösua, con Ibon Asua al acordeón y Gontzal Rodríguez al violín. Este certamen internacional de música de cámara se disputará en la casa de cultura Kulturate.

El mismo recinto acogerá también el XLV Certamen Gipuzkoa de Acordeón, que en esta edición reunirá a 25 contendientes de Euskadi, Aragón, Cantabria, Cataluña, Asturias, Galicia, Navarra y Murcia.

Es el más conocido de los certámenes acordeonísticos del Estado, y comprende las categorías infantil, junio y senior. A esta última se presentan 6 concursantes que aspiran a un trofeo que les puede abrir la puerta a la elite internacional. Varios de los ganadores de este galardón han dado es salto al certamen internacional.

Festival con 370 paticipantes

El encuentro acordeonístico más concurrido, este año con la cifra récord de 370 participantes, será como siempre el XXXVII Festival Gipuzkoa. Un certamen formativo y no competitivo abierto tanto a solistas como a agrupaciones de cámara, ensembles y una nueva categoría para instrumentistas adultos. Distribuido en un total doce categorías que acogen a participantes por edades y conocimientos.

Hospitalidad

Como es tradicional, la recepción de los jurados y concursantes internacionales tendrá lugar el sábado 6 en el ayuntamiento a las 13.00 horas. Pero además de la calidez de la bienvenida, los acordeonistas y jurados disfrutarán una vez más de las hospitalidad de las sociedades gastronómicas locales por gentileza del SUDC, donde les servirán los menús que elaborarán las escuelas de cocina de Bastida y Arizmendi.