La directiva del Mondra anuncia su despedida: «Es hora de decir adiós»

Tras años de dedicación voluntaria, compromiso y muchas horas fuera del foco, la actual directiva del Mondra Futbol Taldea ha anunciado oficialmente su despedida. ... Lo ha hecho a través de un mensaje claro y directo: «Es hora de decir adiós, no seguimos».

Desde el propio club reconocen que esta decisión no es reciente: «Ya lo habíamos comentado anteriormente, pero como nadie dio el paso, continuamos un tiempo más». Sin embargo, esta vez el mensaje no deja lugar a dudas: es imprescindible una renovación urgente. «El Mondra necesita nuevas energías, con nuevas ilusiones», afirman con firmeza. La sensación es de agotamiento, pero también de satisfacción por haber completado una etapa fundamental en la historia del club.

Relevo necesario

«Si los hijos quieren seguir jugando al fútbol, los padres deberán dar un paso adelante», afirman desde el club

Al frente del Mondra estos últimos años han estado Xabier Etxeberria (presidente), Ander Ruiz de Azua (vicepresidente), Beñat Apraiz (secretario), Oneida Zubia (tesorera), y los vocales Elena Rodrigo, Ramón Azkarate, Mikel Madina, Xabier Otxandiano, Amaia Ramos y Mikel Unamuno han sostenido el club con enorme entrega, incluso cuando la falta de apoyos hacía muy cuesta arriba cada temporada.

Ahora, piden el relevo, y el llamamiento se dirige especialmente a las familias de los jugadores: «Si los hijos quieren seguir jugando al fútbol, los padres deberán dar un paso adelante», explican desde la actual directiva.

De esta forma no buscan solo que la gente colabore, sino que se implique de forma activa en la gestión de un club que, más allá del deporte, es una estructura comunitaria fundamental en Arrasate.

Afirman que la situación se ha vuelto insostenible para una directiva que ha alargado su compromiso por pura responsabilidad, pero que reconoce que ya no puede continuar. Con ese motivo, el mensaje viene con una advertencia clara: «Si no entra savia nueva, si no se produce el relevo generacional necesario, se tendrán que tomar «decisiones duras», añaden.

Sin relevo, no solo está en riesgo la continuidad del modelo actual, sino también la estructura base del club, que afecta directamente al deporte escolar y a la formación de los más jóvenes.